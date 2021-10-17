Почему зимние шины не стоит ставить на литые диски

Легкосплавные диски имеют ряд известных преимуществ перед штампованными в плане эстетики, легкости, прочности и коррозионной стойкости. Однако у красивой и модной "обувки" имеются и слабые стороны, которые активно заявляют о себе в зимний период.

Чтобы понять, чем плохо "литье" с наступлением холодов, напомним о специфике вождения зимой.

К примеру, для средней полосы нашей страны характерны достаточно сильные морозы, резкие смены температур, гололед, высокая влажность, снегопады, а также грязь, песок, реагенты и глубокие выбоины в асфальте, появляющиеся на многих дорогах уже к середине зимы. Чем такая специфика нехороша для литых дисков?

Это не вполне очевидно, но дизайн львиной доли литых дисков предполагает многочисленные спицы и столь же многочисленные "прорехи" между ними. Иначе говоря, здесь открыты ворота для грязи, которая неизбежно появляется на зимних дорогах и достигает тормозных механизмов.

При этом если передние суппорты дисковых тормозов справляются с таким грязевым обстрелом относительно неплохо, то задние тормоза, в особенности барабанного типа, страдают от абразивного воздействия. Песок просачивается в микрополости, попадает на рабочие поверхности тормозов и сокращает ресурс узла. Кроме того, прикипевшая к внутренней части дисков грязь трудно поддается извлечению, и ее остатки нарушают балансировку колеса. В этом смысле "штамповка", особенно прикрытая глухими колпаками, защищает тормозные механизмы в значительно большей степени.

Та же архитектура со спицами может "подложить свинью" во время снегопадов. Скажем, после продолжительной езды по снежной каше или в снежной колее на автомобиле с литыми дисками мокрый снег гарантированно осядет на внутренней поверхности обода и облепит спицы в том числе и с внутренней стороны. В результате возникнет сильная разбалансировка, от которой можно будет избавиться, лишь заехав на автомойку, либо в теплый гараж. Между тем нередко после езды по снегу приходиться выезжать на скоростное шоссе, и вибрации становятся в этом случае настолько сильными, что страдает управляемость, и водителю приходится сбавлять скорость.

Еще один известный недостаток литого диска - его низкая пластичность. Поскольку зимой выбоин и глубоких трещин в асфальте становится заметно больше, чем в летний период, контакты колес с острыми кромками таких ям также учащаются. Между тем если штампованный диск в такой ситуации погнется, и его можно будет легко и за небольшую плату выправить на шиномонтаже, то "литье" может дать трещину или вовсе расколоться.

Разрушение же диска, если оно произошло на высокой скорости, очень опасно, поскольку чревато потерей управления. Кроме того, поскольку ввиду жесткости литых дисков, они в такой ситуации не помогают шасси демпфировать удар, и разрушительная сила передастся, как по эстафете, на подвеску автомобиля. Обозначим и еще один важный момент - хотя технология ремонта треснувших литых дисков отработана, она дорога, и что даже важнее, такие сервисные мероприятия запрещены Техническим регламентом Таможенного союза. А именно, пункт 5.7.2 этого документа гласит, что не допускается "наличие трещин на дисках и ободьях колес, а также следов их устранения сваркой".

Хотя в теории литые диски, как считается, защищены от дорожных реагентов лучше "штамповки", на практике оказываются, что зимой в большей степени страдает именно "литье". Как такое происходит? Типичный случай - это образование характерных боковых затиров на кромках обода литого диска при контакте с бордюром при парковке. Если "штамповка" при таком соприкосновении замнется, и ее можно будет затем легко выправить и подкрасить, то с литых дисков буквально сдирается защитный лаковый слой и прорезаются дорожки в виде царапин и сколов.

Мало того, что литой диск теряет в эстетике, в ряде случаев реагенты начинают активно "подъедать" защитные покрытия и повреждать внутреннюю структуру диска. Кроме того, легкосплавные диски с полировкой хуже штампованных переносят перепады температур, и в частности их не рекомендуется мыть горячей водой. В противном случае их гладкое и блестящее покрытие разрушается.

Таким образом, литые диски можно рекомендовать прежде всего для автомобилей, которые зимой эксплуатируются в городах, на преимущественно качественном асфальте. И наоборот - если владелец осуществляет зимой регулярные поездки по проселку и разбитым дорогам, то "литье", особенно с низкопрофильной резиной, использовать не рекомендуется. Здесь больше подойдет доступная и ремонтопригодная "штамповка".