Подержанная Lada Granta сравнялась по цене с Ford Focus

Дефицит новых автомобилей спровоцировал рост цен и на вторичном рынке. В результате Lada Granta, которую у дилеров сегодня не найти, на "вторичке" стала стоить почти как самая популярная иномарка Ford Focus.

Вторичный выбор

В отличие от рынка новых машин, который последние три месяца падает с нарастающей силой, продажи автомобилей с пробегом пока остаются "в плюсе". Так, в июле-сентябре 2021-го они увеличились на 3% больше относительно аналогичного периода прошлого года. А по сравнению со вторым кварталом 2021-го рост и вовсе составил 7%, гласят данные "Авито Авто".

При этом в условиях острого дефицита и постоянного увеличения стоимости новых машин россияне не спешат обновлять свои автомобили, а значит, и количество предложений на "вторичке" сокращается.

Как говорит руководитель направления продаж автомобилей с пробегом ГК "Автомир" Юрий Савичев, в настоящее время существует острая нехватка новых машин, многие клиенты не готовы переплачивать или ждать свой автомобиль и все чаще обращают внимание на подержанные машины. В результате найти на "вторичке" автомобиль в хорошем состоянии и с маленьким пробегом становится сложнее.

"Сложившаяся экономическая ситуация в стране приводит к увеличению срока эксплуатации автомобилей, а это не лучшим образом сказывается на качестве автопарка с пробегом. Поскольку новые автомобили становятся недоступными, многие автовладельцы решили отложить обновление автомобиля, что сокращает размер вторичного авторынка, а также автоматически повышает спрос и цены на оставшиеся предложения", - комментирует директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК "АвтоСпецЦентр" Владимир Желобов.

Каждая машина - на вес золота

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Действительно, за девять месяцев нынешнего года средний ценник на вторичном авторынке составил 838 тыс. рублей - это на 150 тысяч или 22% больше, чем годом ранее. При этом только за последний месяц автомобили с пробегом подорожали в среднем на 38 тысяч или 5%, подсчитали в агентстве "Автостат".

Стоит отметить, что рост цен наблюдается во всех возрастных сегментах вторичного авторынка. К примеру, у 3-летних машин он составил в среднем 11%, а у 5-летних - 15%. Есть и такие категории, автомобили которых "потяжелели" в цене еще сильнее.

По оценкам генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, до конца года рост цен на автомобили с пробегом может составить еще 2-7%. И такая динамика будет сохраняться до тех пор, пока спрос превышает предложение. А дефицит на "вторичке" исчезнет не ранее весны будущего года, когда может нормализоваться ситуация с доступностью новых машин.

"Стоимость новых автомобилей зависит от валютных курсов и инфляции, а на вторичном рынке цена определяется уровнем спроса, который увеличился на фоне дефицита и подорожания новых машин. На сегодняшний день подорожание автомобилей с пробегом прослеживается на те марки и модели, которые пользуются повышенным спросом", - констатирует Владимир Желобов.

"Гранта" набивает себе цену

Так, в рейтинге самых продаваемых автомобилей с пробегом в третьем квартале 2021 года сильнее всего подорожала Lada Granta - на 5,2% до 347 тыс. рублей, согласно данным "Авито Авто". Как известно, нехватка компонентов на АвтоВАЗе сильнее всего сказалась на производстве именно этой модели, поэтому в салонах дилеров ее не найти, а вот на вторичном рынке - можно. В результате вазовский бюджетник практически сравнялся по средней стоимости с самой популярной подержанной иномаркой Ford Focus, чей ценник увеличился не так сильно - на 2,8% до 365 тыс. рублей.

Как считает Денис Мигаль, выбирая между Ford Focus и Lada Granta, учитывая их примерно равную среднюю стоимость, стоит отдать предпочтение иномарке - она по-прежнему остается лидером вторичного рынка из-за доступной цены и приемлемого расхода топлива.

В свою очередь, Юрий Савичев отмечает, что при детальном анализе состояния конкретных автомобилей этих двух моделей, года выпуска, показаний пробега и прочих критериев окажется, что цены на них не идентичные, и Ford Focus при схожих параметрах остается дороже. Однако эту иномарку сегодня сложнее найти на рынке в достойном техническом состоянии, нежели "Гранту".

Стоит также отметить высокий рост цен на подержанные Hyundai Solaris (+4,3%, 610 тыс. руб.) и Kia Rio (+3,3%, 620 тыс. руб.), которые и без того являются самыми дорогими в топ-10 бестселлеров на вторичном рынке. А вот хэтчбек Lada Samara 114 стал исключением из правил - его средняя цена в отчетный период не изменилась, составив 100 тыс. рублей.

По словам Юрия Савичева, Hyundai Solaris и Kia Rio с пробегом дорожают сильнее других из-за повышенного спроса на эти модели как в сегменте новых автомобилей, так и, как следствие, на вторичном рынке. Они себя хорошо зарекомендовали и являются одними из самых популярных иномарок.

"В дальнейшем умеренный рост вторичного авторынка, скорее всего, продолжится, хотя количество предложений пока еще остается на низком уровне. При этом по мере нормализации ситуации рост цен на автомобили с пробегом замедлится, но вот снижения стоимости ждать вряд ли стоит. Если говорить о ценовых и возрастных сегментах, то наиболее ликвидными на "вторичке" являются автомобили до 3 лет с одним владельцем и минимальным пробегом", - резюмирует эксперт.