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17.10.2021 20:51
Рубрика: ПДД

Поправить Правила дорожного движения пока не получается

Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 237 (8588)
Минтранс разработал поправки в Правила дорожного движения, в которых прописал требования для электросамокатов, а также внес иные новые положения этого главного для водителей документа. Однако до сих пор не принято ключевое решение: можно ли вносить поправки в правила или для этого необходимо переиздавать документ полностью.

О том, какие поправки минтранс предлагает внести в Правила дорожного движения, было известно еще месяц назад. "Российская газета" тогда подробно о них рассказывала. На всякий случай повторим основные моменты. Это новые требования к передвижению людей на электросамокатах, гироскутерах и прочих средствах индивидуальной мобильности. Кстати, вводится сам термин "Средство индивидуальной мобильности" (СИМ).

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Тем, кто старше 14 лет, можно ездить по велосипедным и велопешеходным дорожкам. Если их нет, то по тротуару, при условии, что СИМ легче 35 кг. Если нет и тротуара, то по обочине. А если нет и обочины, то по правому краю проезжей части. Но при соблюдении нескольких условий. По этой дороге разрешено движение велосипедов, разрешенная скорость не превышает 60 км/ч, а СИМ оборудовано тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями белого цвета спереди, оранжевого или красного цвета с боковых сторон, красного цвета сзади, фарой или фонарем белого цвета спереди. Скорость передвижения их ограничивается 25 км/ч.

Помимо правил для электросамокатов действующие правила приводятся в соответствие с действующими нормативными актами. Так, например, в них прописываются действующие ГОСТы, а не те, которые уже отменены, но на которые правила все равно ссылаются.

Появляются новые знаки: например, движение СИМ запрещено или запрещающие движение автобусов.

Вводятся исключения для знаков, устанавливающих ограничение движения по экологическому классу. Под них смогут въезжать автомобили "Почты России", электромобили, машины со знаком "инвалид", а также транспорт тех, кто проживает в этой зоне.

Правила дорожного движения относятся к нормативным актам из так называемого "белого списка". В них нельзя вносить какие-либо поправки, а можно только полностью переиздать документ

Вводится термин "направляющий островок". Такое понятие в разметке есть, а термина до сих пор не было. Также уточняется, что на направляющих островках, а также на островках безопасности запрещено останавливаться.

Все эти изменения в правила, согласованные с МВД, готовились три года. Но проблема в том, что правила относятся к нормативным актам из так называемого "белого списка". В них нельзя вносить поправки, а можно только полностью переиздать документ. Минтранс совместно с МВД направили в правительство свое мнение, что можно временно из этого списка правила исключить, принять поправки и включить их обратно. Однако минюст выступает против таких маневров. В этом ведомстве считают, что никаких исключений делать нельзя, и правила нужно перевыпустить в новой редакции.

Решение по этому вопросу должно принять правительство. Когда это произойдет - пока неизвестно.