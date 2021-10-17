Посольство РФ подтвердило гибель четырех россиян в Албании

Посольство РФ в Албании подтвердило гибель четырех россиян в местном отеле. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД России.

Наталия Буренкова, Сергей Буренков, Екатерина Буренкова и Никита Белоусов скончались в отеле в районе города Кавая.

"Консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего. Рассчитываем на тщательное расследование албанской стороной причин смерти россиян. Родственники погибших извещены. Предстоит репатриация тел на родину", - сообщили в посольстве.

Ранее Albanian Daily News писало, что россиян нашли мертвыми в сауне отеля в деревне Керрет. По данным издания, они задохнулись.