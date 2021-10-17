На севере Сахалина тысячи людей остались без света из-за циклона

Разгул стихии оставил без света на Сахалине город Оху и часть Охинского района: села Восточное, Эхаби, Некрасовка, Москальво, Лагури. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Валерий Лимаренко.

В селах ситуация лучше, чем в городе. В Восточном запущены дизельгенераторы, работает котельная и водонасосная. В Москальво, Некрасовке также действуют котельные и водонасосные. Лагури снабжается от генератора. На Тунгоре, в Рыбном и Рыбновске автономная система электроснабжения от дизельгенератора, жизнедеятельность здесь не нарушена.

В Охе, где живут почти 20 тысяч человек, произошло полное отключение электроэнергии. По словам Лимаренко, на ТЭЦ в связи со снижением нагрузки не работают все линии.

Основная причина массовых аварий - постоянный перехлест проводов от мощного ветра. В городе его сила доходит до 25 метров в секунду, на побережьях до 30.

- Это нестандартная ситуация, ветер квалифицируется как "ураганный", - подчеркивает губернатор.

По словам специалистов, для полного и стабильного восстановления электроснабжения необходимо ждать снижения порывов ветра. Оно ожидается с 20 часов местного времени (12 мск).

Циклон бушует на острове уже несколько дней. Стихия привела к гибели от обрушившейся крыши здания двух людей в Александровск-Сахалинском районе. В этом муниципалитете без света также остались 13 населенных пунктов - 1853 человека, 965 домов, 47 социально значимых объектов, 12 котельных.