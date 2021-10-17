Власти окажут помощь семье погибшего под обломками кровли сахалинца

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оказать помощь семьям погибшего и пострадавшего от обрушившейся крыши здания жителей Александровск-Сахалинского. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе губернатора.

- Случилось несчастье - в разгул стихии погиб человек. Сейчас первостепенно важно оказать всю необходимую помощь семьям погибшего и пострадавшего, - подчеркнул Валерий Лимаренко. - Ситуация в Александровск-Сахалинском районе находится на особом контроле в правительстве Сахалинской области. Идут восстановительные работы.

Напомним, Александровск-Сахалинский район в выходные дни оказался под действием сильного циклона. В результате порывов ветра, достигавших 20 метров в секунду, повредило кровли нескольких зданий, в том числе школы и политехнического центра. Ветер сломал десять деревьев, обрушил восемь столбов линий электропередачи.

Без света остались 13 населенных пунктов - 1853 человека, 965 домов, 47 социально значимых объектов, 12 котельных. Больница, школа-интернат, дом престарелых и котельные запитаны от резервных источников питания, запас топлива на семь суток.

- В городской округ выехала совместная оперативная группа главного управления МЧС России по Сахалинской области и регионального агентства по делам ГО, ЧС и ПБ. Также в Александровск-Сахалинский по поручению губернатора отправятся руководитель фонда капитального ремонта и заместитель министра ЖКХ области для помощи муниципалитету в ликвидации последствий, - рассказали в пресс-службе губернатора.

Между тем прокуратура Сахалинской области проводит проверку деятельности уполномоченных органов и принятых ими мер по защите людей и объектов жизнеобеспечения во время чрезвычайных ситуаций.

Сейчас теплоснабжение в районе восстановлено. В районе работает бригада "Сахалинэнерго".

Муниципалитет продолжает оставаться под действием циклона.