Бывший врио министра спорта Пензенской области арестован на два месяца

Первомайский районный суд Пензы арестовал на два месяца бывшего врио министра физической культуры и спорта области Григоря Кабельского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Ранее сообщалось о задержании чиновника. По версии следствия, в период с марта 2020 по октябрь 2021 года Григорий Кабельский систематически получал взятки за действия, связанные с проведением спортивных мероприятий на игровых площадках области.

Врио регионального министра был задержан 15 октября после получения им взятки в 120 тысяч рублей. Следователи утверждают об имеющихся у них сведениях о получении Кабельским взяток общей суммой не менее 1,25 миллиона рублей. В тот же день он был отправлен в отставку.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".