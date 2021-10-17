Российский Дед Мороз привился от коронавируса

Российский Дед Мороз из Великого Устюга сделал прививку от коронавирусной инфекции. Зимний волшебник готовится к встречам с посетителями его Вотчины.

Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, пишет ТАСС. Он также добавил, что Дед Мороз регулярно и тестируется, потому что ему надо с детьми работать. Проверяется почти ежедневно

Официальную резиденцию Деда Мороза под Великим Устюгом постоянно посещают туристы. Например, в прошлом году сюда приехали почти 77 тысяч человек. Это семьи с детьми из российских регионов, а также из Латвии, Украины, Китая, Эстонии, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана.

Готовятся к новогоднему сезону и сейчас. Детям предложат самые популярные проекты - квест-игру "Избушка-разморозка", игровую программу "Дача Бабы Яги", эксклюзивную программу "На примерку с Дедом Морозом", квест "Потерянное письмо" и другие. А пока Дед Мороз читает письма ребят, чтобы подготовить для них подарки.

Сегодня Зимний волшебник поздравил всех пап с Днем отца.