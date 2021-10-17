В Петербурге прошла панихида по министру МЧС РФ Евгению Зиничеву

В Санкт-Петербурге на Северном кладбище в воскресенье состоялась панихида по погибшему министру МЧС России Евгению Зиничеву. Панихида состоялась на сороковой день его трагической смерти.

Об этом сообщили в МЧС России. На панихиду собрались родственники, друзья и коллеги трагического погибшего главы спасательного ведомства. Здесь же прошла и поминальная служба.

Кстати, "РГ" сообщала о том, что погибшего министра МЧС Евгения Зиничева похоронили с воинскими почестями в Санкт-Петербурге на Северном кладбище. Министру было 55 лет, у него остались жена, сын и трое внуков.