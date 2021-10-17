В Керчи открыли мемориал в память о жертвах трагедии в колледже

На территории Керченского городского кладбища установили мемориал памяти о жертвах стрельбы в колледже. Памятник сделан по эскизу Народного художника России Андрея Ковальчука. Он изготовлен из бронзы, это скульптурная композиция в виде простреленного листа тетради, из которой вылетает стая жаворонков. Высота памятника шесть метров.

"В годовщину трагических событий открылся мемориал невинным жертвам. Это наш святой долг и обязанность, символ нашей памяти и скорби о каждой безвременно оборвавшейся жизни, о тех, кто так и не вернулся домой. Средства на его изготовление выделил Глава Крыма. Благодарю архитектора и строителей, всех, кто принимал участие в его возведении", - написал премьер-министр РК Юрий Гоцанюк на своей странице в Facebook.

Три года назад, 17 октября, студент четвертого курса Владислав Росляков устроил в здании политехнического колледжа стрельбу из охотничьего ружья и взорвал бомбу. Погибли 15 студентов и пять преподавателей, около 50 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.