В Крыму спрогнозировали аномальные холода

По данным Гидрометцентра, в Крыму ожидается значительное понижение температуры.

Температура воздуха в ночь на 20 и 21 октября опустится до 0 +5 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 11-16 градусов. Также прогнозируется сильный ветер до 9-14 метров в секунду.

Как сообщалось ранее, в этом году сентябрь стал самым холодным в европейской части России за четверть века. В Крыму в этом году сентябрь был намного прохладнее, чем в прошлые годы. Синоптики предупредили, что рассчитывать на "бархатный сезон" в этом году не стоит.