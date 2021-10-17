Что волнует руководителей оркестров и филармоний

Главные вопросы оркестровой жизни в стране обсуждались в Деловой части программы VI Симфонического форума, который прошел в столице Урала - Екатеринбурге. Экономика и управление, мониторинг деятельности российских оркестров, нормативная база, кадры, цифровизация учреждений культуры - эта актуальная повестка обсуждалась в формате сессий, организованных Свердловской филармонией. Участниками Деловой программы стали более шестисот менеджеров концертных организаций, директоров оркестров, продюсеров из 23 регионов страны, подключавшихся к форуму в том числе и онлайн.





Лучше меньше, чем больше?

Не секрет, что пандемия серьезно отразилась на концертном рынке России, многие залы и филармонии были вынуждены перенести свои сезоны. По статистике только в филармонической жизни количество концертов упало в 2,4 раза (в 2020 году на 34 тысячи концертов меньше, чем в 2019-м), а по афише всех концертных организаций это число снизилось на 50 тысяч. Между тем на форуме доктор экономических наук, замдиректора по науке Института экономики РАН Валентина Музычук подчеркнула, что проблемой для состояния концертной сферы в стране является не только пандемия, но и последствия бюджетной реформы конца 90-х - начала 2000-х годов, задача которой в сфере культуры состоит в том, чтобы выдавить ее в рыночные отношения. Эта четко выстроенная система с параметрами оптимизации, коммерциализации уже ударила по учреждениям культуры: библиотекам, Домам культуры, школам искусств, число которых в стране сократилось за два десятилетия на 20-25 процентов, по высшим учебным заведениям искусств, переданным в ведение Минобразования, некомпетентного в специфике обучения в творческой сфере.

За двадцать лет эти реформы обернулись для культуры и другими серьезными последствиями, в том числе, оттоком и дефицитом специалистов в этой отрасли. Статистика показывает, что доля занятых в сфере культуры от общего количества занятых в российской экономике составляет сегодня всего 0,99% (для сравнения: в Финляндии - 4,9%, в Швеции - 4,6, в Австрии - 4,2, в Турции - 2,3%). Средняя зарплата по отрасли - 41669 рублей, а в сфере музобразования - вообще катастрофические цифры (в некоторых училищах областного подчинения ставка педагогов высшей категории - 10000 рублей). Как следствие - дефицит музыкантов в региональных оркестрах, который в среднем составляет 10 процентов.

Сколько стоит душа?

Фундаментальной для российской культуры проблемой остается ее недофинансирование. В докладе Валентины Музычук приведены цифры: в 2020 году на всю сферу культуры было выделено 610 миллиардов рублей. Это 0,57 процентов от ВВП и всего 1,44 процента от расхода консолидированного бюджета. А в расчете на душу населения это 4 тысячи 159 рублей (51 евро). Такой показатель подушевых расходов государства на культуру ясно иллюстрирует, какое реальное место она занимает в нашей стране, особенно - в сравнении с другими развитыми странами мира. В Дании, к примеру, это 310 евро на душу населения, во Франции - 250, в Австрии - 236. Россия занимает самые нижние строчки этого рейтинга, поскольку ее культура продолжает финансироваться по остаточному принципу, закрепившемуся еще в 70-е - 80-е годы прошлого века. Между тем статистика показывает, что страны, которые хотят развивать креативные индустрии и креативную экономику, понимают важность культуры и вкладываются в нее.

На форуме речь шла и о противоречащих творческому процессу трендах в системе управления культурой - в первую очередь, об унификации, сведению культуры исключительно к оказанию государственных услуг, о разрушительном для культуры бизнес-подходе с его единственным критерием доходности, о количественном подходе к творческой деятельности и о многом другом, в том числе - об оптимизации в нормировании труда. По словам Музычук, сегодня эта позиция имеет не охранительную функцию - сбережение здоровья людей, например, голосов у певцов, как это было в советские времена, а исключительно экономическую подоплеку. Опасным руководители музыкальных институций считают и начинающееся в регионах на новой волне оптимизации объединение в централизованные бухгалтерии, слияние учреждений культуры в единую сеть. В советские времена, в конце 70-х - середине 80-х, уже был подобный опыт, оказавшийся провальным, поскольку объединенные конгломераты учреждений плохо управляемы и бессмысленны с точки зрения развития культуры. Главное доказательство того, что ситуация в российской культуре не стала "эффективнее" от всех этих реформ, приводит статистика. Достаточно сравнить показатели 90-х годов и 2019-го: количество зрителей на филармонических концертах в 90-м году - 32 миллиона человек. В 2019-м в два раза ниже - 16,6 миллиона человек. Число филармонических концертов в России в 90-м году - 133 тысячи, а 2019 году - 57,7 тысяч.

Что делать?

На эту тему рассуждали участники форума и директора двух ведущих филармоний России - Московской и Свердловской - Алексей Шалашов и Александр Колотурский. Оба считают, что в решении, в частности, кадровых проблем в оркестровой отрасли успешным является опыт создания Молодежных оркестров, существующих уже на базе этих филармоний.

- Только оркестр может полноценно представить классическое музыкальное наследие, веками накопленное миром, - говорит Александр Колотурский. - И в зависимости от того, как чувствуют себя в России симфонические коллективы, можно говорить о духовном развитии общества. Но колоссальной проблемой в регионах остается рынок труда. Он сегодня не совсем цивилизованный: хороших музыкантов для всех оркестров не хватает. В свою очередь, молодой музыкант, отдавший обучению 17 лет, вправе выбирать для себя самое высокооплачиваемое место работы. Так что крепкие специалисты делают свой выбор не в пользу региональных оркестров. Кроме прочего, в самой системе музыкального образования в России есть изъяны - оркестровой специальности у нас нигде углубленно не учат. Выпускники консерваторий, как правило, хорошо владеют инструментом, но у них нет оркестровых навыков. Необходимо менять образовательные стандарты.

По словам Алексея Шалашова, именно Молодежный оркестр дает профессиональные мотивации для нового поколения музыкантов.

- В столичной консерватории существует серьезная проблема оттока наиболее талантливых музыкантов за рубеж, - говорит Шалашов. - Молодые люди уже на первом, втором курсе уезжают учиться в другие страны и больше не возвращаются, реализовывают себя за рубежом. Суть проекта нашего Российского национального молодежного симфонического оркестра, созданного три года назад по поручению президента, как раз и заключается в том, чтобы наши молодые музыканты захотели заниматься своей профессией здесь, в России.

Мы создаем им комфортные условия - обучение, концерты, гастроли, выставляя только одно требование: работать день и ночь в условиях жесткой дисциплины, разумеется, при полной творческой свободе. И я думаю, что с появлением этого оркестра проблема воспитания высококвалифицированных оркестровых музыкантов, о которой десятилетиями на каждой трибуне говорили ведущие худруки оркестров, для Москвы сегодня решена. В регионах более реально и подъемно - это уже во всем мире доказано - создавать сессионные оркестры: собираться в летние месяцы, когда можно привлечь и опытных педагогов, и ярких дирижеров, проводить сессию, а по окончании - концертный тур. Это будет иметь колоссальное значение: у молодого поколения в регионах появится мотивация, чувство собственной реализации.

Среди обсуждавшихся на форуме тем - дефицит компетентных оркестровых менеджеров, проблемы цифровизации учреждений культуры, пиара, коммуникации с новым поколением и многое другое, что уже сегодня надо активно решать. А для этого крайне важно, чтобы серьезные проблемы нашего музыкального и симфонического сообщества были услышаны не только в стенах Свердловской филармонии.

Справка "РГ"

Симфонический форум России в Екатеринбурге проводится с 2009 года. Организатор - Свердловская филармония при участии Союза концертных организаций России. В этом году в рамках форума выступили восемь российских оркестров, Деловая программа собрала представителей из 23 регионов страны. Следующий форум должен состояться в 2023 году.