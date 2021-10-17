Россия в этом году продала за рубеж вакцин на 713 млн долларов

Россия в 2021 году продала за рубеж вакцин на 713 млн долларов. Экспорт препаратов идет в Аргентину, Индию, Казахстан, ОАЭ и Мексику. Об этом свидетельствует статистика Федеральной таможенной службы, сообщает РБК.

В январе-августе этого года РФ продала за границу 362,5 тонны вакцин. При этом особенно бурный рост экспорта случился в летние месяцы. Так, в июне-августе Россия поставила 203,6 тонны вакцин на 410 млн долларов, тогда как за январь-май - 159 тонн на 303,6 млн долларов.

О каких именно типах вакцин идет речь - неизвестно. К ним могут относиться не только препараты от коронавируса, но и вакцины от клещевого энцефалита, дифтерии, столбняка, коклюша и гепатита А. При этом в 2020 году РФ экспортировала вакцин всего на 9,5 млн долларов.

Ранее сообщалось, что основная доля в экспорте принадлежит вакцине "Спутник V". По подсчетам специалистов, в 2021 году Россия может заработать на ее поставках 10-15 млрд долларов.