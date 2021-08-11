"Спутник V" может стать ключевой статьей экспорта

Вакцина "Спутник V", которая была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года, за прошедший год полностью подтвердила свое качество, безопасность и одобрена уже в 69 странах мира. В гражданский оборот в нашей стране за это время введено 40 миллионов доз препарата, а его экспорт, по мнению экспертов, может принести России 15 млрд долларов в нынешнем году и вдвое больше - в следующем.

Год после регистрации "Спутника V" был и сложным, и удачным: вакцина доказала высокую эффективность и безопасность, причем эти данные ее создателей из НИЦЭМ имени Гамалеи подтвердили зарубежные исследования в Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сан-Марино. Уж там-то, если бы что-то с вакцинацией пошло не так, молчать не стали. Никаких отсроченных последствий - ни тромбозов, ни случаев миокардита - в связи с вакцинацией нашим препаратом не выявлено, отметил вчера глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург. За год расширились рекомендации по применению: сняты ограничения для прививок у онкобольных, препаратом (пока только им одним из четырех имеющихся) разрешено прививать беременных и людей старше 60 лет. Родители ждут окончания испытаний вакцины применительно к подросткам: в недалеком будущем станут возможны и детские прививки.При этом до сих пор на завершена процедура одобрения вакцины в ВОЗ и ЕС.

Вчера министр здравоохранения Михаил Мурашко, видимо, в связи с днем рождения препарата, также напомнил о достоинствах нашей вакцины N 1.

Она показывает наиболее эффективные результаты по профилактике штамма "дельта", который превалирует сегодня и в России, и во многих странах, - отметил министр. Эффективность препарата против "дельты" составляет около 83%. А от тяжелого течения COVID-19 вакцинация "Спутником V" защищает более чем на 95%. "Вакцина остается эффективной и продолжает работать", - подчеркнул министр.

За прошедший год также стало ясно, что наша вакцина может стать золотой статьей российского экспорта.

Экономическую успешность "Спутника V" оценили в Российском экономическом университете имени Плеханова. "За первые пять месяцев 2021 года Россией за границу было поставлено вакцин в 31,8 раза больше, чем в прошлом году (в 2020 году всего на 9,5 млн долл.). В экспортных поставках считались все вакцины, без разделения на COVID-19. Поэтому отмечается, что основная доля в экспорте принадлежит вакцине от коронавируса "Спутник V", разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи. Именно за счет нее и произошел такой резкий рост - почти в 32 раза", - сообщила Анна Цветкова, доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова, оценивая экспортный потенциал "Спутника V".

У "Спутника V" отличный экспортный потенциал, но пока приоритет отдается проведению массовой вакцинации внутри страны

Сейчас вакцина одобрена уже в 69 странах мира, а в более чем 10, по свидетельству главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, началось ее производство. В следующем году за рубежом будет произведено более 1,1 млрд доз вакцины "Спутник V" на 550 млн человек (по две инъекции на человека). При этом к маю 2021 года Россия договорилась с другими странами об экспорте более 205 млн доз "Спутника". Экспортированы пока были только 16 млн 300 тыс. доз препарата, поскольку в приоритете было применение вакцины в массовой прививочной кампании внутри страны. Большая часть зарубежных поставок пришлась на три страны: Аргентину, Мексику и Венгрию.

Но производство "Спутника V" на зарубежных площадках будет расти: РФПИ заключил контракт с китайской Hualan Biological Bacterin на 100 млн доз и с египетской Minapharm на 40 млн доз. Так что на данный момент известно о заключении соглашений на производство 1,24 млрд доз для 620 млн человек. Самой крупной площадкой зарубежного производства "Спутника" станет Индия. В 2022 году, как ожидается, более 60% всего производства вне России будет приходиться на эту страну.

"По подсчетам специалистов, в 2021 году Россия может заработать 10-15 млрд долларов от продаж вакцины против коронавируса "Спутник V". А за два года поставок препарата за рубеж выручка страны, по расчетам экспертов, способна достичь 30 млрд долларов. Такие показатели сопоставимы с ключевыми статьями российского экспорта. Не исключено, что в ближайшие несколько лет реализация вакцины станет одним из крупных направлений несырьевых поставок России в другие страны", - заключила Анна Цветкова.

При этом продвижение вакцины в мире происходит непросто: "Спутник V" все еще не зарегистрирован европейским регулятором ЕМА и не включен в перечень одобренных ВОЗ. Заявку на регистрацию препарата в ЕС РФПИ подал в январе 2021 года. Ранее Дмитриев сообщал, что EMA может одобрить "Спутник V" осенью. О том, что у ЕМА нет претензий к эффективности препарата, несколько дней назад заявил также глава МИД России Сергей Лавров.

"Также мы выступили одними из первых инициаторов партнерства с другими вакцинами. Партнерство с AstraZeneca и другими вакцинами, которое будет развиваться в ближайшее время, - это то, что было основано более года назад, когда мы понимали, что надо сотрудничать с другими производителями вакцин, - отметил вчера Дмитриев. "Спутник V" развивается, на его основе разработана вакцина "Спутник Лайт". "Это однокомпонентная вакцина, которая показывает также высокие результаты по всему миру и может быть комбинирована с другими вакцинными препаратами в мире", - отметил Кирилл Дмитриев.

Мнение

Группа специалистов департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка опубликовала данные о варианте коронавируса "йота". Некоторые СМИ неверно трактовали результаты и сообщили, что летальность при заражении "йотой" якобы может достигать 82%. Выяснилось, что это ошибка.

"Новые варианты коронавируса появлялись и будут появляться, поскольку этот вирус очень изменчив. Не случайно ВОЗ сообщила недавно, что принятая классификация новых вариантов коронавируса по буквам греческого алфавита будет изменена, так как уже сейчас ясно, что этих букв не хватит, - пояснил "РГ" советник директора ЦНИИ эпидемиологии, академик РАН Виктор Малеев. - По состоянию на начало августа 2021 года в базе данных GISAID представлено уже более 50 тысяч геномов варианта Iota. Этот вариант обладает более высокой контагиозностью и, как считают авторы статьи, увеличивает долю летальных исходов. Но не до 82%, как написали СМИ, а на 82%, то есть в 1,8 раза". При этом речь идет об эпидемиологических наблюдениях, проведенных только в Нью-Йорке, к тому же публикация является препринтом, то есть представленные предварительные выводы эпидемиологов нельзя считать окончательными. "Данные по заболеваемости, тяжести течения и летальности заболевания можно делать по результатам длительных наблюдений, но пока даже не ясно, сумеет ли этот вариант широко распространиться в США и тем более в других странах. Напомню, что, например, английский штамм "альфа", которого также очень опасались, в нашей стране не получил широкого распространения, как и штамм "лямбда", обнаруженный в Перу", - отметил академик.