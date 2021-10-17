Россияне впервые отметят учрежденный указом президента РФ День отца

В России 17 октября впервые отмечается День отца. Праздник был учрежден несколько дней назад указом президента. В документе подчеркивается, что главная цель - укрепление института семьи и повышение значимости отцовства в воспитании детей.

Во время последней переписи населения выяснилось, что в РФ почти 5 миллионов детей растут без папы. А 648 тысяч мужчин воспитывают ребенка без матери, сообщает ТАСС.

Недавний опрос показал, что две трети россиян (66 процентов) знают, что в нашей стране появился новый праздник, который теперь будет отмечаться каждый год в третье воскресенье октября. Приехать в гости и провести время за семейным обедом намерены 49 процентов опрошенных. Еще 23 процента - собираются порадовать любимого папу и подарить ему то, о чем он давно мечтал.