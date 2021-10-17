Штрафы за сорняки на даче могут достигать 20 тысяч рублей

Россиян известили о размере штрафов за сорняки на дачах. Они могут достигать 20 тысяч рублей. Об этом рассказал ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации "Сенатор" Василий Данилов, сообщает "Прайм".

По словам эксперта, последствия могут наступить, прежде всего, для владельцев участков, расположенных на землях сельхозназначения. Если такой участок зарастет одуванчиком, полынью, чертополохами, борщевиком и другими растениями более чем наполовину, то дачнику грозит ответственность за нецелевое использование земли.

Штраф за это составит от 0,5 до 1% кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей. Если же кадастровая стоимость не определена, то штраф может составить от 10 до 20 тысяч рублей.

Кроме того, дачникам грозит ответственность за разведение, выращивание или несвоевременное уничтожение карантинных сорняков - от 300 до 500 рублей. К карантинными сорнякам относятся амброзия полыннолистная, амброзия трехраздельная, повилики. Важно, что в этом случае категория земли, на которой находится дачный участок, не важна - штраф может получить каждый.

При этом эксперты ранее выразили сомнения в реальности штрафов за сорняки на дачах.