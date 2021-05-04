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04.05.2021 16:48
Рубрика: Экономика

Эксперты усомнились в возможности штрафов за сорняки на дачах

Текст: Василий Кошкин
Юристы усомнились в возможности штрафов за сорняки на дачных участках. Адвокат по земельным делам Сергей Маковеев рассказал, что в течение своей юридической практики не встречался с подобными ситуациями.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

"Я помню только один случай, когда ко мне обращался клиент, которого оштрафовали по этой статье, но это не были сорные растения, это был серьезно запущенный участок", - пояснил юрист в комментарии RT. По его словам, в КоАП есть статья, которая предусматривает штраф за использование земельных участков не по целевому назначению, однако сорняки являются слишком мелким нарушением.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В свою очередь юрист по земельным спорам Мария Свиридова также считает, что сорняки не подпадают под действие штрафов. "У нас есть ответственность за запущенность участка в том случае, если он представляет угрозу для безопасности, здоровья и имущества других людей", - пояснила она, добавив, что мята и одуванчики являются сорными растениями, но в таком случае штрафовать придется "99% людей".

Председатель общероссийской организации "Садоводы России" Андрей Туманов назвал сообщения о штрафах за сорняки "юридической игрой". "Это притянутая за уши информация. Есть списки сорных и инвазивных растений, есть правила о том, чтобы ухаживать за участками и соблюдать пожарную безопасность. Однако это не значит, что дачников теперь будут штрафовать за сорняки на участках", - заявил Туманов.

Ранее глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что документ, с которого началось обсуждение этого вопроса в СМИ, не имеет отношения к дачникам. По его словам, он затрагивает исключительно производителей сельхозпродукции.

Кроме того, сотрудник экологического правового центра "Беллона" Всеволод Левченко назвал два условия, при которых дачникам будет грозить штраф за сорняки: участок должен относиться к сельхозземлям (например, входить в состав садового некоммерческого товарищества), а распространение сорняков должно быть масштабным (в "диком" состоянии должно быть не менее 50% участка).

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