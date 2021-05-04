Эксперты усомнились в возможности штрафов за сорняки на дачах

"Я помню только один случай, когда ко мне обращался клиент, которого оштрафовали по этой статье, но это не были сорные растения, это был серьезно запущенный участок", - пояснил юрист в комментарии RT. По его словам, в КоАП есть статья, которая предусматривает штраф за использование земельных участков не по целевому назначению, однако сорняки являются слишком мелким нарушением.

В свою очередь юрист по земельным спорам Мария Свиридова также считает, что сорняки не подпадают под действие штрафов. "У нас есть ответственность за запущенность участка в том случае, если он представляет угрозу для безопасности, здоровья и имущества других людей", - пояснила она, добавив, что мята и одуванчики являются сорными растениями, но в таком случае штрафовать придется "99% людей".

Председатель общероссийской организации "Садоводы России" Андрей Туманов назвал сообщения о штрафах за сорняки "юридической игрой". "Это притянутая за уши информация. Есть списки сорных и инвазивных растений, есть правила о том, чтобы ухаживать за участками и соблюдать пожарную безопасность. Однако это не значит, что дачников теперь будут штрафовать за сорняки на участках", - заявил Туманов.

Ранее глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что документ, с которого началось обсуждение этого вопроса в СМИ, не имеет отношения к дачникам. По его словам, он затрагивает исключительно производителей сельхозпродукции.

Кроме того, сотрудник экологического правового центра "Беллона" Всеволод Левченко назвал два условия, при которых дачникам будет грозить штраф за сорняки: участок должен относиться к сельхозземлям (например, входить в состав садового некоммерческого товарищества), а распространение сорняков должно быть масштабным (в "диком" состоянии должно быть не менее 50% участка).