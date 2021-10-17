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17.10.2021 04:15
Рубрика: Общество

"Союз МС-18" с киноэкипажем на борту успешно отстыковался от МКС

Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Корабль "Союз МС-18", на борту которого находятся космонавт Олег Навицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС). И в 7:35 по московскому времени спускаемый аппарат совершит посадку в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, рассказали в Роскосмосе, на сайте которого можно посмотреть онлайн трансляцию происходящего.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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В район приземления уже выдвинулась спецтехника и медики. Встречать экипаж будут березовым соком, который специально привезли из Алтая. Это традиция военных спасателей - готовить подарки всем, кто возвращается с МКС, передает телеканал "Россия 24".

Напомним, на Землю вернутся режиссер и актриса, которые провели на орбите 12 суток и впервые в истории снимали в космосе художественный фильм. Юлия Пересильд и Клим Шипенко работали над драмой под рабочим названием "Вызов" - истории о враче, которая отправилась на орбиту спасать жизнь космонавта.

Общество Космос Запуски "Союзов"

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