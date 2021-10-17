Супергерой DC Шазам стал участником "Игры в кальмара"

Сериал "Игра в кальмара" продолжает обрастать фанатским контентом.

Так, на YouTube-канале memes by cowbelly опубликован видеоролик, в котором одним из участников жестоких соревнований стал дисишный супергерой Шазам.

Ранее в Сети вышел похожий "кроссовер" с персонажами "Истории игрушек".

Также выходило видео, в котором место действия было перенесено в антураж российских дворов.

Менее чем за месяц "Игра в кальмара" набрала на Netflix более 111 млн просмотров по всему миру.