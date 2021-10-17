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Супергерой DC Шазам стал участником "Игры в кальмара"

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    17.10.2021, 14:40
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ memes by cowbelly Фото: youtube.com/ memes by cowbelly
Фото: youtube.com/ memes by cowbelly

Сериал "Игра в кальмара" продолжает обрастать фанатским контентом.

Фото: youtube.com/ ONE Media
В промо-ролике "Шазама 2" показали злодеек Хелен Миррен и Люси Лью

Так, на YouTube-канале memes by cowbelly опубликован видеоролик, в котором одним из участников жестоких соревнований стал дисишный супергерой Шазам.

Ранее в Сети вышел похожий "кроссовер" с персонажами "Истории игрушек".

Также выходило видео, в котором место действия было перенесено в антураж российских дворов.

Менее чем за месяц "Игра в кальмара" набрала на Netflix более 111 млн просмотров по всему миру.

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