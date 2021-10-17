В ПФР рассказали, когда отец может получить ежемесячную выплату на детей

Выплата назначается:

- единственному родителю (второй родитель умер, пропал без вести);

- родителю в случаях, когда в отношении ребенка есть судебное решение о выплате алиментов вторым родителем (в данном примере - матерью ребенка).

"Пособие назначается только гражданам, подпадающим под критерии нуждаемости", - добавили в ПФР.

С 1 июля родители-одиночки могут подать заявления на новые пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Доход семьи должен быть меньше одного регионального прожиточного минимума. При назначении выплаты также будет применяться комплексная оценка нуждаемости.

Выплата назначается на один год и продлевается по заявлению, ее размер будет индексироваться с 1 января в соответствии с ростом регионального прожиточным минимума на ребенка.

Ранее в ПФР назвали пять главных причин отказа в назначении "детских" выплат. Некоторые из них связаны с доходами заявителей, другие - с ошибками в оформлении необходимых документов.