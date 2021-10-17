В России могут запретить остановку транспорта на "островках безопасности"

В России предлагают внести изменения в Правила дорожного движения, запрещающие остановку и движение транспорта на "островках безопасности". Соответствующий проект подготовили Минтранс и МВД России, сообщает РИА Новости. В документе, в частности, говорится: "остановка запрещается на островках направляющих и островках безопасности"​​​.

Эти меры, по мнению авторов поправок, помогут ликвидировать хаотичную парковку и обеспечить видимость. Сейчас в таких местах приходится размещать непредназначенные для этого малые архитектурные формы или бетонные блоки. "А это ухудшает не только внешний облик города, но и снижающие безопасность дорожного движения, особенно в ночное время и в зимний период", - говорится в пояснительной записке.

Там утверждается, что изменения в ПДД в части исключения движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности улучшат видимость для автомобилей. Это также обеспечит повышение безопасности дорожного движения на пересечениях и пешеходных переходах.

Сейчас остановка или движение машин на "островках безопасности" правилами четко не регламентируется. В частности, заехать или остановиться на островке автомобиль может только при непредвиденной аварийной поломке, резком ухудшении состояния водителя или при угрозе ДТП. В прочих случаях водитель будет оштрафован за наезд на разметку при движении вперед, за несоблюдение требований разметки, за поворот или разворот на разметке, за наезд на разметку пешеходного перехода, за поворот или разворот на разметке вне пешеходного перехода, за пересечение сплошной разделительной линии или остановку- стоянку на разметке.