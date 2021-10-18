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18.10.2021 13:01
Рубрика: Легковые авто

Аэропорт продает брошенные на парковке автомобили

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: www.joerpyleauctions.com Фото: www.joerpyleauctions.com
Фото: www.joerpyleauctions.com

Аэропорт города Питтсбург (США) собирается пустить с молотка девять автомобилей, чересчур загостившихся на его территории, а если точнее - находящихся там более двух лет.

Фото: Istock
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Почему машины, среди которых нет откровенной рухляди, оказались брошенными на парковке, можно лишь гадать. Все они продаются в том виде, в каком были оставлены владельцами. Аэропорт не только не провел предпродажную подготовку, но даже не выгреб хлам из салонов машин: в одной на полу валяются смятые салфетки, в другой - бутылка с водой, в третей покупатель найдет на заднем сиденье куртку, зонтик и стаканчик от кофе.

Самый новый и привлекательный из выставленных на торги автомобилей - MINI Countryman Cooper S 2015 года выпуска. Кроссовер с кожаным салоном, багажником на крыше и 188-сильным двигателем когда-то обошелся своему владельцу более чем в 32 000 долларов. В отличие от некоторых других лотов этот MINI аэропорт продает с ключами, а единственный его минус - не заводится (очевидно, из-за севшего аккумулятора).

Самый старый автомобиль - Nissan Maxima 1999 года. Но надо заметить, выглядит он довольно прилично, в отличие от Pontiac G6 2007 года со ржавыми порогами, от которых отваливаются куски прогнившего металла. Еще один примечательный экземпляр - черный тонированный BMW 530i 2002 года. Также в продаже кроссоверы GMC Terrain (2013) и GMC Acadia (2009), пикап Nissan Titan (2008), внедорожник Chevrolet Trailbalzer (2005), минивэн Toyota Sienna (2005) и черный тонированный седан BMW 530i (2002).

Смельчаки, отважившиеся на покупку сомнительных автомобилей, смогут побороться за них 23 октября на аукционе Joe R. Pyle. Там же аэропорт реализует списанную технику и вещи, забытые пассажирами.

Фото: www.joerpyleauctions.com