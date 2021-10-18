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18.10.2021 09:32
Рубрика: Экономика

Андрей Белоусов назвал стоимость перевода энергетики на экологичные рельсы

Текст: Алексей Рыбин

Вице-премьер Андрей Белоусов назвал стоимость энергоперехода России. По его словам, на это потребуется порядка 90 трлн рублей и 28 лет. Об этом вице-премьер рассказал в интервью "Коммерсанту".

Российскую экономику подготовят к глобальному энергопереходу

Как отметил Андрей Белоусов, перевод экономики страны на более чистые источники энергии уже идет. "Процессы уже запущены, и вряд ли они будут остановлены, тем более что другого ответа на изменение климата, кроме энергоперехода, человечество пока не придумало", - пояснил он.

Вице-премьер также перечислил инструменты, с помощью которых Россия способна совершить энергопереход. По его словам, это управляемые технологические изменения, связанные с внедрением наилучших доступных технологий, ускоренная модернизация энергетики и использование технологических преимуществ РФ, например, атомных и водородных технологий.

" Это очень большие возможности - например, спрос на водород колоссальный, уже сейчас это порядка 120 млн тонн в год", - отметил Андрей Белоусов.

Фото: РИА Новости
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Для того, чтобы реализовать стратегию энергоперехода, стране потребуется около 30 лет.

"Порядок цифр - не фантастический. Просто для примера: у нас весь наш так называемый интенсивный сценарий в стратегии энергоперехода стоит примерно 90 трлн руб. за 28 лет. Это означает 3,2 трлн в год. То есть речь идет о менее чем 3% ВВП", - пояснил вице-премьер.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что план адаптации экономики к глобальному энергопереходу нужно разработать и утвердить уже до конца года.

Экономика Отрасли Энергетика

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