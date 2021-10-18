Apple представила новые MacBook Pro

Компания Apple официально анонсировала два новых ноутбука семейства MacBook Pro. Они работают на фирменных процессорах M1 Pro и M1 Max.
Что нового в самых актуальных моделях MacBook?
1. Разработчики убрали сенсорную панель, которая размещалась над клавиатурой.
2. Время автономной работы выросло до 21 часа.
3. Диагонали дисплеев Liquid Retima XDR составили 14 и 16 дюймов, причем сверху появилась "челка" наподобие той, что присутствует в iPhone.
4. Скорость обработки графики увеличилась до 13 раз, производительность процессора - до 3,7 раза.
5. Новые MacBook поддерживают до 8 Тб постоянного хранилища, до 32 Гб (14-дюймовая версия) или 64 Гб (16-дюймовая версия) оперативной памяти.
6. Фронтальная камера FaceTime записывает видео в разрешении 1050p.
7. Зарядка ноутбуков происходит через новый разъем - плоский MagSafe 3. Он легко отмагничивается, если случайно задеть его, и ноутбук не упадет на пол.
8. Поддерживаются порты HDMI и Thunderbolt 4, а также разъем для карт памяти SDXC.
Стоимость MacBook Pro с экраном 14 дюймов в России начинается от 190 тысяч рублей, 16-дюймовая версия обойдется в 235 тысяч рублей.
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