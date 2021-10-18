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18.10.2021 14:40
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин: К нападению на гимназию в Казани фигурант тщательно подготовился

Текст: Наталья Козлова, Иван Петров
О работе криминалистов по резонансному уголовному делу о расстреле бывшим учеником Ильназом Галявиевым учащихся и преподавателей гимназии в Казани в интервью "Российской газете" рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Интервью посвящено профессиональному празднику криминалистов, который отмечается 19 октября.

"Благодаря комплексному криминалистическому сопровождению расследования вооруженного нападения на учеников и преподавателей гимназии в Казани, была обнаружена картечь использованных обвиняемым патронов. Осуществлены результативные осмотры и анализ информации из принадлежащих ему мобильных устройств, исследованы интересующие следствие интернет-ресурсы. Так, в совокупности с другими доказательствами получены сведения, подтверждающие тщательную подготовку фигуранта к совершению инкриминируемых деяний", - сообщил глава СК России.

Фото: ТАСС
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Напомним, 7 октября Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской школе. Срок содержания под стражей продлен ему до 11 января 2022 года.

По версии следствия, 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 Казани, где раньше сам учился. В результате нападения погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали.

После нападения молодой человек сдался полиции. В июне Галявиева перевели в Москву в НИИ им. В.П. Сербского для проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

Полностью интервью председателя СК России Александра Бастрыкина читайте в свежем номере "РГ" от 19.10.2021.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Стрельба в школе Казани

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