Чем грозит установка Windows 11 на неподдерживаемые устройства

Microsoft рассказала "РГ", чем грозит установка новой операционной системы Windows 11 на неподдерживаемые компьютеры.

"Установка Windows 11 на устройства, не соответствующие минимальным системным требованиям, не рекомендуется, - отметили в пресс-службе компании. - Пользователи, которые решат установить Windows 11 на оборудование, не соответствующее требованиям, должны быть готовы принять на себя риск столкнуться с проблемами совместимости.

Мы понимаем, что могут быть некоторые ограниченные сценарии, когда клиенты захотят установить Windows 11 на оборудование, не соответствующее минимальным системным требованиям, вопреки нашей рекомендации. Установка Windows 11 на устройства, не соответствующие минимальным системным требованиям, может привести к сбоям в работе устройства из-за проблем с совместимостью или других проблем. Эти устройства могут стать не подлежащими получению обновлений, включая обновления безопасности, но не ограничиваясь ими".

Ранее СМИ сообщали о том, что Windows 11 обновляется даже на неподдерживаемых устройствах.