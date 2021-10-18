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18.10.2021 03:50
Рубрика: В мире

Финляндия открыла границу для скоростных поездов из России

Возобновилось железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией. Правда, открыт всего один пункт пропуска - Вайниккала. Через него можно попасть из Москвы и Санкт-Петербурга в Хельсинки.

Фото: Юрий Белинский/ ТАСС
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При этом въезд в Финляндию разрешен лишь некоторым категориям граждан, привитых от COVID-19 вакцинами, одобренными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором. С туристическими целями пересечь границу нельзя. Поезда перестали курсировать в марте прошлого года. Ограничение не сняли даже после того, как были восстановлены авиарейсы.

Ранее о запуске туристических поездов "Аллегро" между Санкт-Петербургом и Хельсинки сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Он также отметил, что за 7 месяцев этого года товарооборот между двумя странами вырос почти на 19 процентов - до 7 миллиардов долларов.

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