ФНС назвала условия признания ИП недействующим

Федеральная налоговая служба может признать индивидуального предпринимателя фактически прекратившим свою деятельность при соблюдении двух условий. Одно из них касается отчетности бизнеса, второе - долгов ИП, сообщили в пресс-службе ФНС.

Так, деятельность ИП считается прекращенной, если истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента или ИП в течение последних 15 месяцев не представлял документы отчетности, а также сведения о расчетах, предусмотренные законодательством о налогах и сборах.

"При этом определяющее значение для принятия регистрирующим органом решения о предстоящем исключении недействующего предпринимателя из ЕГРИП в связи с непредставлением отчетности имеет период - 15 месяцев до даты указанного решения", - пояснили в налоговой службе.

Второе условие - недоимка и задолженность, имеющаяся у предпринимателя. Речь идет не только о недоимках по налогам, сборам или страховым взносам, но и задолженности по пеням и штрафам.

Согласно статистике ФНС, сейчас в России зарегистрированы 3,6 млн индивидуальных предпринимателей.

В мае президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей. Документ, в частности, исключил требование о нотариальном удостоверении доверенности представителя заявителя при подаче документов.

Согласно новым правилам, нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении о госрегистрации юридического лица или ИП, обязан представлять необходимые данные в регистрирующий орган.