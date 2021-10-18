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18.10.2021 10:21
Рубрика: Экономика

ФНС назвала условия признания ИП недействующим

Текст: Василий Кошкин
Фото: Стоян Васев/ТАСС Фото: Стоян Васев/ТАСС
Фото: Стоян Васев/ТАСС

Федеральная налоговая служба может признать индивидуального предпринимателя фактически прекратившим свою деятельность при соблюдении двух условий. Одно из них касается отчетности бизнеса, второе - долгов ИП, сообщили в пресс-службе ФНС.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Так, деятельность ИП считается прекращенной, если истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента или ИП в течение последних 15 месяцев не представлял документы отчетности, а также сведения о расчетах, предусмотренные законодательством о налогах и сборах.

"При этом определяющее значение для принятия регистрирующим органом решения о предстоящем исключении недействующего предпринимателя из ЕГРИП в связи с непредставлением отчетности имеет период - 15 месяцев до даты указанного решения", - пояснили в налоговой службе.

Второе условие - недоимка и задолженность, имеющаяся у предпринимателя. Речь идет не только о недоимках по налогам, сборам или страховым взносам, но и задолженности по пеням и штрафам.

Согласно статистике ФНС, сейчас в России зарегистрированы 3,6 млн индивидуальных предпринимателей.

Фото: Сергей Николаев/ РГ
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В мае президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей. Документ, в частности, исключил требование о нотариальном удостоверении доверенности представителя заявителя при подаче документов.

Согласно новым правилам, нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении о госрегистрации юридического лица или ИП, обязан представлять необходимые данные в регистрирующий орган.

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