Указ главы Республики Ингушетия от 16 октября 2021 года № 168 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Ингушетия от 5 октября 2021 г. № 06-00-07/04-2133-2021, протоколом заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Ингушетия от 14 октября 2021 г. № 86-пп, и пунктом 2 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

а) в пункте 2:

в абзаце первом слова "по 31 октября 2021 г. включительно" заменить словами "по 15 ноября 2021 г. включительно";

в подпункте "а" слова ", за исключением проведения официальных мероприятий, при условии соблюдения предусмотренных настоящим Указом ограничений, а также санитарно-эпидемиологических правил и соответствующих методических рекомендаций, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации" исключить;

б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1. При проведении официальных мероприятий, в том числе культурных и спортивных, ввести допуск на указанные мероприятия только при наличии одного из следующих документов:

а) сертификата профилактической прививки против COVID-19, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (https://www.gosuslugi.ru) либо в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус", в электронном или распечатанном виде в формате, позволяющем сканировать сертификат о вакцинации COVID-19, либо справки медицинской организации о проведенной профилактической прививке против COVID-19, а также документа, удостоверяющего личность гражданина;

б) документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за 3 календарных дня до предъявления в электронном или распечатанном виде, и документа, удостоверяющего личность гражданина;

в) документа, подтверждающего факт перенесенного в течение последних шести месяцев заболевания COVID-19, в электронном или распечатанном виде и документа, удостоверяющего личность гражданина.";

в) в пункте 3:

в абзаце первом слова "с 16 июля по 31 октября 2021 г. включительно" заменить словами "с 18 октября по 15 ноября 2021 г. включительно";

подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) деятельность организаций общественного питания с 22 часов 00 минут до 6 часов 00 минут;";

подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) работу досуговых и развлекательных учреждений для детей и молодежи, за исключением учреждений дополнительного образования, детских развлекательных площадок, парковых аттракционов с 22 часов 00 минут до 6 часов 00 минут.";

г) в пункте 3.2 слова "по 31 октября 2021 г. включительно" заменить словами "по 15 ноября 2021 г. включительно";

д) дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:

"3.4. Организовать входной фильтр с дистанционной термометрией в образовательных организациях, расположенных на территории Республики Ингушетия, досуговых и развлекательных учреждениях, в зданиях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов),в помещениях организаций общественного питания, транспортных узлах, в помещениях и зданиях органов государственной власти Республики Ингушетия, органов местного самоуправления, в офисных помещениях хозяйствующих субъектов.";

е) в пункте 4 слова "по 31 октября 2021 г. включительно" заменить словами "по 15 ноября 2021 г. включительно";

ж) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

"4.1. Установить, что допуск лиц в организации и учреждения независимо от организационно-правовой формы, осуществляющих деятельность на территории Республики Ингушетия, в сфере гостиничного бизнеса, туризма, пассажирского транспорта, в санаторно-курортные организации, в организации общественного питания осуществляется при наличии одного из документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Указа.".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 18 октября 2021 г. и подлежит официальному опубликованию.

Глава Республики Ингушетия М.Калиматов







