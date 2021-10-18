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18.10.2021 13:02
Рубрика: Экономика

Кабмин определил, сколько нужно платить за землю под гаражи-"ракушки"

Текст: Марина Трубилина
Правительство определило плату за использование федеральных земель под некапитальные гаражи.

В сентябре вступил в силу закон "о гаражной амнистии". Им не только предусмотрено упрощенное оформление прав на капитальные гаражи, но и решена застарелая проблема оформления земли, на которой расположены "гаражи-ракушки". Предусмотрен максимально упрощенный порядок, подчеркивает пресс-служба Росреестра. Теперь не требуется приобретение участков в аренду или в собственность, прохождение кадастрового учета и регистрация прав. Также не требуется идти в суд, чтобы доказать, что некапитальный гараж может находиться в конкретном месте.

Фото: Екатерина Бибикова
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Законом предусмотрено, что муниципалитет утверждает схему размещения некапитальных гаражей на своей территории, которой будет достаточно, чтобы ставить там новые некапитальные гаражи и продолжать использовать старые. Ранее такого механизма не существовало. Факта включения некапитального гаража в схему достаточно, чтобы владелец спокойно продолжал использовать "ракушку" или разместил новую. Порядок утверждения такой схемы и порядок включения в нее некапитальных гаражей устанавливается региональным законом.

В соответствии с Земельным кодексом, использование земли является платным. Бесплатное предусматривается в основном для льготных категорий. В связи с этим закон "о гаражной амнистии" гарантировал бесплатное использование земли для размещения "гаражей-ракушек" инвалидам. Для тех, кто не относится к льготным категориям, размер платы за использование земель для размещения некапитальных гаражей должен быть установлен правительством (за федеральные земельные участки), регионами (за региональные участки и такие земли, госсобственность на которые не разграничена) или муниципалитетами (за муниципальную собственность).

С учетом того, что участок для некапитального гаража не оформляется в собственность или в аренду, постановлением установлен размер платы за федеральную землю, который соответствует сумме земельного налога, рассчитанного с учётом площади участка, занимаемого некапитальным гаражом. Это минимизирует расходы владельцев "ракушек", считают в Росреестре.

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