Как работают завод и инженерный центр Nissan в Санкт-Петербурге

Компания Nissan в ближайшие месяцы готовится вывести на российский рынок обновленный внедорожник Pathfinder. Но прежде чем добраться до покупателей, ему предстоит пройти адаптацию к отечественным реалиям. И если процесс сборки автомобилей на автозаводе представить себе в принципе несложно, то работа инженерных центров, где автомобили "доводят до ума" под местные условия, часто остается за кадром. Корреспондент "РГ" отправился в Санкт-Петербург, где увидел не только, как Nissan штампует на своем заводе новенькие кроссоверы, но и побывал в научно-техническом центре компании, где всю российскую линейку бренда, в том числе и Pathfinder, готовят к эксплуатации в наших условиях.

Сорок часов за четыре дня

Фото: Анатолий Караваев

Петербургский завод Nissan - настоящее царство роботов, которых можно встретить буквально на каждом шагу. По цехам тут и там снуют множество самоходных "трудяг", которые по специальным, выложенным на полу магнитным лентам перевозят с места на места всевозможные грузы. Иногда движение получается настолько оживлённым, что в пору ставить светофоры, но умные машины пропустят, если надо, не только друг друга или рабочего на погрузчике, но и зазевавшегося пешехода, сошедшего со специально обозначенной дорожки. Как и на любом современном производстве автомобилей, более сложным механизмам здесь также доверяют проводить ответственные операции, где человеческий фактор может негативно сказаться на конечном результате.

Пока российский авторынок переживает не лучшие времена, и завод Nissan далёк от максимальной загрузки, работая в одну смену. С лета здесь трудятся по новому графику - вместо стандартной пятидневки с 8-часовым рабочим днём производство длится пять дней по 10 часов, но объем рабочих часов у сотрудников остался прежним - 40 часов в неделю, то есть в один из будних дней их отправляют отдыхать. Однако уже с 1 ноября планируется переход на работу по новому графику, в две смены по 8 часов.

Новые автомобили пекутся как горячие пирожки, благо на конвейере петербургского завода сейчас производятся две весьма популярные у россиян Qashqai и X-Trail, а также более нишевый Murano. И хотя Nissan - один из немногих брендов, у которых продажи новых машин в этом году в России пока ниже прошлогодних, общие объёмы производства остаются достаточно высокими - за восемь месяцев было продано почти 32 тысячи новых автомобилей. При этом производить их на заводе можно в любой последовательности, под конкретный заказ - роботы-сварщики настроены так, что способны создавать подряд кузова разных моделей.

Не просто лозунги

Фото: Анатолий Караваев

Кругом чистота и порядок. Весь процесс сборки организован и налажен предельно чётко: лица рабочих сосредоточены, все операции нужно производить достаточно быстро и отвлекаться просто некогда. А для тех, кому положен небольшой отдых, есть специальные помещения со всем необходимым для короткой передышки.

В 2012-2013 годах российский завод Nissan официально считался лучшим по качеству продукции среди всех 39 заводов компании. Победитель определялся по специальному показателю - 3MIS. Это число обращений новых клиентов к официальному дилеру в первые три месяца после покупки автомобиля - чем их меньше, тем выше рейтинг завода. После того, как учитывать начали результаты всех заводов альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, производство в Санкт-Петербурге потеряло статус лидера, но, по заверению менеджеров, до сих пор остаётся по этому показателю в первой тройке.

За качеством здесь действительно строго следят, и дело не только в развешанных повсюду мотивирующих лозунгах и плакатах. Периодически с конвейера выбирают случайный автомобиль и несколько часов дотошно его проверяют с целью найти хоть какую-то недоработку, нестандартный зазор и так далее. Если что-то обнаруживают, это повод для серьёзного разбора со стороны специалистов, после чего в производство тут же вносятся коррективы.

Ноу-хау для российских потребителей

Фото: Анатолий Караваев

В расположенном неподалёку от завода научно-техническом центре Nissan Technical Center Europe Russia (NTCE-R) царит совсем другая обстановка - людей здесь трудится намного меньше. Несмотря на внешнюю приветливость и готовность ответить на многие вопросы, молодые инженеры свято хранят корпоративные тайны, рассказывая лишь о том, о чём можно. Центр открылся в 2011 году как российское подразделение европейского инженерно-технического Nissan. Тогда в его штате было всего девять инженеров - спустя 10 лет их уже около сотни.

Глобальные модели бренда в российских условиях должны оставаться такими же качественными и при этом отвечать всем требованиям законодательства, что очень часто требует определённых конструктивных вмешательств. Например, специально для России была создана система омыва стёкол с повышенным объёмом жидкости и более мощной помпой. Также здесь настраивают подвеску под отечественные дороги, меняют отдельные детали для улучшения шумоизоляции, дефорсируют моторы, подгоняя их под более щадящие налоговые нормативы, адаптируют под российские условия мультимедийную систему, меняют объём и функциональность багажного отделения, исходя из предпочтений российских покупателей - их вкусы тщательно исследуются и учитываются. Кроме того, инженеры Nissan активно работают и со сторонними производителями, в частности с производителями шин, которыми оснащаются заводские автомобили.

Ещё одно направление центра - постепенное повышение уровня локализации производства. Инженеры ищут возможности выпускать в России всё большее количество деталей и комплектующих. Даже кожу для сидений сделанных в Санкт-Петербурге автомобилей Nissan производят уже у нас и, поверьте, на ощупь она ничуть не хуже импортной. Попутно специально для России специалисты разработали и внедрили даже новый цвет алькантары.

При этом практически все ноу-хау, как признаются сотрудники, остаются у нас, и на глобальном рынке не применяются - главное назначение центра заключается в обслуживании именно отечественных покупателей.

В NTCE-R тщательно тестируют продаваемые в России автомобили по самым разным аспектам. В рамках ресурсного теста здесь есть специальный робот, который круглосуточно тысячи раз открывает и закрывает двери автомобиля и багажника, и морозильная камера, где автомобили тестируют в температурном диапазоне от - 50 °C до +100 °C. Количество таких тестов в центре из года в год увеличивается - делается всё, чтобы автомобили как можно дольше не доставляли своим хозяевам проблем.

Nissan Pathfinder: первые подробности

В специальном помещении, перед попаданием в которое пришлось расстаться с мобильным телефоном, удалось увидеть Nissan Pathfinder пятого поколения, который сейчас готовят к продажам на российском рынке.

Адаптируют под наши условия подвеску, мультимедийную систему, которую также оснастят представленной ранее в этом году опцией Nissan Connect Services. Она даёт возможность автовладельцам с помощью мобильного приложения на смартфоне управлять множеством полезных функций. Этой опцией уже оснастили спецверсии Qashqai и X-Trail - N-Design, старт продаж которых был объявлен в середине сентября. Помимо Nissan Connect Services от обычных версией новинки отличают черные элементы отделки, которые могут сочетаться с любым доступным цветом кузова.

Предстоит инженерам и снизить мощность 3,5-литрового мотора Pathfinder с 284 л.с. до 249 л.с., чтобы уложиться в более экономичный коридор при расчете транспортного налога. Когда начнутся российские продажи Pathfinder в Nissan пока не говорят, ориентировочно это произойдёт в течении ближайших 2-3 месяцев.