Как все организовано для туристов в Египте

9 ноября возобновится чартерное авиасообщение с египетскими курортами, прерванное в 2015 году. Первые регулярные рейсы после шестилетнего перерыва отправились на Красное море в августе. Несмотря на пандемию, в самолетах нет свободных мест, а когда в Египет отправятся долгожданные чартеры, турпоток возрастет еще сильнее.

Насколько вырастет объем турпотока, будет понятно, когда туроператоры анонсируют свои полетные программы, считают эксперты. "В любом случае Египет будет в лидерах зимой, потому что это круглогодичное направление, - отметил представитель туроператора TUI Россия. - И сейчас без ограничений туристы с удовольствием едут в Египет, чтобы насладиться отдыхом на Красном море. На египетских курортах широкий выбор отелей под разные запросы и финансовые возможности".

Как ранее прогнозировала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, возобновление чартеров на курорты Египта поможет снизить стоимость туров минимум на 15-20%.

Попасть в Египет можно тремя способами:

- предъявив сертификат о вакцинации "Спутником V" (переговоры о признании других российских вакцин ведутся, но пока они не признаны);

- предъявив отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за два дня до поездки;

- сдав ПЦР-тест по прилету в египетском аэропорту за 30 долларов - результаты придут уже в отель.

Кроме того, туристам надо заполнить антиковидную декларацию, в которой ответить на вопросы: были ли за последние 14 дней контакты с больными коронавирусом, недомогание, а также какие страны турист посетил за это время. Если сертификат о вакцинации не распечатан, сотрудник аэропорта готов считать его с экрана смартфона.

В аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха приняты беспрецедентные меры безопасности. В зоне прилета все чемоданы дезинфицируют, на самих курортах шансы заболеть минимальны. Весь персонал отелей, ресторанов, а также экскурсоводы всегда в масках. Для туристов масочный режим обязателен лишь в помещениях и на городском транспорте, на улице и на пляжах его соблюдать не нужно. А вот перчатки здесь не обязательны.

Повсюду на курортах санитайзеры. Все общественные места персонал обрабатывает антисептиком. В ресторанах шведский стол уже не тот: в столовой всю еду в тарелки кладут сотрудники отеля, а между туристами и кухней установлены прозрачные защитные экраны или стоит ограждение. Столовые приборы либо одноразовые, либо продезинфицированы и упакованы отдельно для каждого туриста. Есть и другие антиковидные ограничения: в ресторане за один стол не сажают больше шести человек, закрыты кальянные, ограничено время пребывания детей в детских игровых комнатах.

"Мы сделали все возможное, чтобы пребывание в Египте туристов было комфортным и безопасным - вообще и в плане COVID-19", - ранее рассказывал министр туризма и древностей Египта Халед Аль-Анани. Туристов, заболевших COVID-19, лечат в государственных медучреждениях Египта бесплатно. "Если случай заболевания легкий, то турист остается в отеле. Мы заключили договоренность с отелями, что они оплатят расходы туристов во время их пребывания в Египте. Если случай тяжелый и туристу необходима госпитализация, все расходы будут покрыты египетским правительством в государственных больницах", - говорил Аль-Анани. В каждом отеле есть карантинная зона с охраной и действуют ограничения по заселению - отель должен быть заселен максимум на 70%, еще в начале года было 50%. Те отели, которые не соблюдают антиковидные ограничения, местные власти закрывают.

Зато все остальное в Египте осталось таким же, как было шесть лет назад - море все такое же теплое, отельеры все такие же радушные, питание - вкусное, а экскурсии - интересные. Стоимость их практически не изменилась (если не учитывать заметно выросший за шесть лет курс доллара). Например, автобусный тур в Луксор из Хургады будет стоить 75 долларов взрослому и 40 - ребенку, катание на пиратской яхте - 80 и 40 долларов соответственно, снорклинг - 30 и 15 долларов и т.д. В общем, если решите поехать отдыхать на Красное море, точно не пожалеете - никаких сложностей у туристов нет.

На обратном пути меры безопасности в аэропорту еще строже, чем по прилете. Пассажирам придётся пройти с десяток этапов проверки. Только чтобы попасть в здание аэропорта документы и наличие авиабилетов проверят трижды, затем два металлодетектора (со снятием обуви) и выборочный осмотр багажа. Впрочем, проверяют почти всех поголовно, поэтому и в аэропорт гиды собирают туристов по отелям уже за 4-5 часов до вылета.

Полеты в Египет были полностью остановлены в ноябре 2015 года после катастрофы российского самолета над Синайским полуостровом. Авиасообщение с Египтом возобновилось только в 2018 году с Каир. Немногочисленные туристы летали на курорты Красного моря либо через столицу Египта, либо через Стамбул. Только в августе 2021 года все ограничения на полеты на египетские курорты были сняты. В ноябре будут сняты ограничения и на чартерное авиасообщение.