Какие ловушки расставлены для покупателей новых машин

Купленный автомобиль вернуть продавцу из-за того, что не понравился его цвет, невозможно. Хотя юристы автосалонов, а также просто недобросовестные юристы, которые рассчитывают пополнить свой кошелек за счет автовладельцев, утверждают обратное. Менеджеры даже очень солидных дилеров идут на многочисленные уловки, чтобы продать машину подороже, получить доход побольше и при этом - с минимальным риском для себя. Репутация здесь не в цене. Разберемся, на какие подводные камни может наткнуться покупатель автомобиля.

Сейчас благодаря дефициту автомобилей дилеры накручивают цены на них как могут. Благо покупателей очень много, а машин - мало. Помимо ковриков в салон машины и сеток на радиаторы, а также прочего допоборудования, которое дилеры устанавливают за бешеные деньги, в ход идут и другие уловки. Например, предложение оформить кредит ради скидки. А также страхование жизни ради скидок на кредитные скидки...

Итак, даме продали втридорога новый автомобиль. В нем было много дополнительного оборудования, да еще и кредит ради скидки оказался не таким дешевым, как это ей объясняли.

В итоге она принимает решение вернуть автомобиль и получить обратно деньги. При этом находится юрист, который объясняет ей, что это делается легко и просто по закону о защите прав потребителей. Он получает с нее деньги за консультацию. Наверняка он получил бы еще деньги и за сопровождение этого дела. Но оно все равно было бы проиграно.

Дело в том, что автомобиль - это технически сложный товар. Не все положения закона о защите прав потребителей на него распространяются. Как пояснил адвокат Сергей Радько, вернуть технически сложный товар надлежащего качества продавцу из-за того, что неподошел цвет или размер, невозможно. Его можно потребовать заменить на аналогичный товар или отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы, если только проданный товар был продан ненадлежащего качества, а его недостатки не оговорены в договоре купли-продажи.

Согласно постановлению Пленума Верховного суда, не важно, насколько существенны отступления от требований к качеству товара. Главное, что такие требования можно предъявить в течение 15 дней со дня его передачи потребителю. Право выбора вида требований - замена товара на аналогичный или прекращение договора - остается за покупателем.

Как поясняет юрист Кирилл Муратов, любой недостаток автомобиля - например, не горят габариты или лампочка в плафоне, спускает колесо, царапина на сиденье или пластиковой обшивке - если он не прописан в договоре или дополнительном соглашении к нему, - веский довод для предъявления претензии, возврата автомобиля и получения обратно денег. Но это - только при наличии недостатка. Качественную машину вернуть так не получится.

Стоит предупредить, что самостоятельно организовывать какие-либо недостатки у автомобиля - не стоит. Дилеры очень неохотно расстаются с деньгами, поэтому наверняка проведут экспертизу, чтобы установить причину того или иного недостатка. А за умышленное повреждение автомобиля, могут привлечь к ответственности, как за потребительское мошенничество.

Вернуть продавцу технически сложный товар надлежащего качества из-за того, например, что не подошел цвет или размер, невозможно

Что же касается кредитов ради скидки, а также страхования жизни, то это отдельная история. Кредит ради скидки - сейчас очень популярная тема. Но банки тоже не дураки, чтобы предоставлять такую услугу просто так. Как правило, в договоре будет много условий для возможности погасить кредит досрочно. В нем может быть предусмотрен штраф за досрочное погашение, а также возврат суммы без учета скидки на автомобиль.

Что же касается страхования жизни, то не всякая такая страховка связана с кредитом. А если она с кредитом не связана, то вернуть деньги за нее, погасив кредит досрочно, тоже не получится.

Договор страхования по закону о потребительском кредите считается заключенным в целях обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору потребительского кредита, если от него зависит ставка по кредиту или его сроки. Либо выгодоприобретателем по такому договору является кредитор. При таких условиях, если кредит будет погашен досрочно, потребитель вправе потребовать возврата неиспользованных средств.

То есть, погасив кредит через месяц, можно получить почти полную сумму, заплаченную за страхование жизни. Но если в договоре не прописано влияние страховки на кредитную ставку или выгодоприобретателем записан получатель кредита, то вернуть деньги за ставшую ненужной страховку он не сможет. Как правило, в договоре страхования жизни четко прописывается, что при расторжении договора возврат премии не производится. То есть это обычный и очень добровольный договор о страховании жизни, который с кредитом никак не связан.

Это можно было бы сделать в период охлаждения - 14 дней после заключения договора страхования. Но - не позже. Только неизвестно, как на отказ от такой страховки отреагировал бы банк, если бы на тот момент кредит не был бы погашен.

В общем, чтобы не переплатить за автомобиль и дополнительные услуги, со всем пакетом документов необходимо знакомиться заранее. Причем лучше, чтобы это сделал опытный юрист. В противном случае с приобретенной машиной, а также со всеми навязанными к ней услугами придется смириться.

Кстати

Дилеры накручивают цены практически на все автомобили. Впрочем, купить машину без дополнительного оборудования все-таки можно. Так, например, по цене, рекомендованной производителем, продаются УАЗы, а также "Газели". Можно найти и продукцию АвтоВАЗа без дилерских накруток. Как показывает исследование, проведенное журналом Авто.ру, даже некоторые не сильно популярные иномарки можно найти по рекомендованной розничной цене. Например, Suzuki SX4 или Opel Grandland X.

Все остальные автомобили, которые есть в наличии, продаются уже с допоборудованием. Итоговый ценник может быть выше рекомендованной производителем цены от 200 тысяч до миллиона рублей. Некоторые дилеры честно сообщают: покупаете любое дополнительное оборудование на 800 тысяч рублей, и автомобиль ваш.

Долго ли продлится эта вакханалия - неизвестно. С высокой долей вероятности - до середины следующего года. Ведь несмотря на то, что продажи легковых автомобилей упали, это падение связано не с отсутствием спроса, а с отсутствием автомобилей.

Также вполне вероятно, что производители сами поддержат дефицит искусственными методами. О такой возможности уже заявляли топ-менеджеры Mercedes-Benz и BMW. Ведь им эта ситуации также выгодна.