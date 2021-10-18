Постановление главного государственного санитарного врача по Калужской области от 14 октября 2021 года № 17 "О проведении обязательной вакцинации против COVID-19 отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям в Калужской области"

Я, Главный государственный санитарный врач по Калужской области С.А.Рожкова, проанализировав заболеваемость новой коронавирусной инфекцией (далее - COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Калужской области развивается как неблагополучная.

По состоянию на 13 октября 2021 года зарегистрировано 50128 случаев COVID-19, показатель заболеваемости составил 4946, 7 на 100 тысяч населения.

С начала сентября в Калужской области наблюдается еженедельный рост заболеваемости с увеличением темпа прироста за 37 неделю (с 13 сентября по 19 сентября) с 9,87 до 14,21 за 40 неделю (с 4 октября по 10 октября). Темп прироста увеличился с - 4,2 до 12,5. 13 сентября коэффициент распространения Rt составлял 0,99, за 5 последних суток 1,06.

В сентябре текущего года зарегистрировано 977 случаев заболевания внебольничными пневмониями, показатель составил 96,4 на 100 тысяч населения, что в 2,7 раза выше уровня 2020 года (сентябрь 2020 г. 356 случаев, или 35,1 на 100 тысяч населения). Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается на фоне высокого уровня других ос трых респираторных вирусных инфекций.

За 40 неделю (с 4 октября по 10 октября) в сравнении с 37 неделей (с 13 сентября по 19 сентября) увеличилась заболеваемость практически во всех возрастных группах, максимальный рост отмечается среди населения в возрасте 65 лет и старше, рост в 1,5 раза (47,4 до 68,2 соответственно).

В связи с продолжающейся угрозой распространения COVID-19 среди населения Калужской области, на основании подпункта 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьи 10 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", профилактике инфекционных болезней", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 (зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный № 62500), приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (в редакции приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2021 № 47н "О внесении изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям") постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 с охватом не менее 80 % с учетом переболевших за последние 6 месяцев следующим категориям:

1.1. Лица в возрасте 60 лет и старше.

1.2. Работники медицинских и санаторно-оздоровительных организаций.

1.3. Работники образовательных организаций, в том числе дополнительного образования.

1.4. Работники учреждений социального обслуживания и социальной защиты.

1.5. Лица, проживающие в организациях социального обслуживания.

1.6. Работники организаций транспорта и транспортной инфраструктуры, энергетики, промышленных предприятий, строительства и проектирования, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

1.7. Сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу, работники судебных органов.

1.8. Лица, работающие вахтовым методом, волонтеры.

1.9. Военнослужащие; лица, подлежащие призыву на военную службу.

1.10. Работники организаций сферы предоставления услуг:

- торговли;

- салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнсс-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, ателье и иных подобных услуг;

- общественного питания;

- клиентских подразделений финансовых организаций;

- организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- услуг по перевозке пассажиров, багажа и грузов;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- пенсионного, социального и медицинского страхования, служб занятости; -сотовой связи;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, театров, кинотеатров, концертных и выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов);

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов, цирков, зоопарков, аквапарков);

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- услуг отдыха и оздоровления несовершеннолетних детей;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

- юридических, типографских услуг;

- гостиничных, туристических услуг;

- информационных услуг;

- услуг аптек и ветеринарных организаций;

- услуг клининговых компаний; услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

- ритуальных услуг;

- услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;

- услуг охранных предприятий;

- услуг доставки, курьерских услуг.

1.11. Государственные гражданские и муниципальные служащие; лица, замещающие государственные должности Калужской области.

1.12. Обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет, направляемых для прохождения практики и занятий вне структурных подразделений профессиональных организаций, и образовательных организаций высшего образования.

2. Руководителям организаций независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Калужской области в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. Определить работников, сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19 согласно пункту 1 настоящего Постановления.

2.2. В срок до 15.11.2021 организовать проведение профилактических прививок против COV1D-19 первым компонентом вакцины.

2.3. В срок до 15.12.2021 организовать проведение профилактических прививок против COVID-19 вторым компонентом вакцины.

2.4. Оказывать содействие медицинским работникам в проведении вакцинации работников, сотрудников.

2.5. Отстранить от работы и/или перевести на дистанционный режим работы работников, сотрудников, не имеющих ни одной прививки против COVID-19 с 16.11.2021, без законченного курса вакцинации с 16.12.2021 на период эпидемиологического неблагополучия.

2.6. Усилить информационно-разъяснительную работу" среди работников, сотрудников по вопросам профилактики COV1D-19, обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

2.7. Организовать предоставление информации о численности контингентов в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления, из них привитых против COVID-19 в разрезе муниципальных образований Калужской области по форме (приложение) в еженедельном режиме по пятницам до 12.00, начиная с 22.10.2021, в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологи в Калужской области" по электронной почте: epid2015@yandex.ru.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих документально подтвержденные противопоказания к вакцинации против COVID-19 в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологических лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики COVID-19.

4. Главам муниципальных образований Калужской области:

4.1. Оказывать содействие должностным лицам, указанным в пункте 2 настоящего Постановления и медицинским организациям в организации и проведении иммунизации против COVID-19 отдельным категориям, установленным пунктом 1 настоящего Постановления.

4.2. Организовать информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации о преимуществах вакцинации против COVID-19.

5. Министерствам, ведомствам обеспечить учет численности работников, сотрудников и привитых лиц в подведомственных организациях.

6. Главному врачу ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" Л.В. Овсянниковой:

6.1. В еженедельном режиме по пятницам до 14.00, начиная с 22.10.2021, представлять в Управление Роспотребнадзора по Калужской области информацию о численности контингентов в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления, из них привитых против COVID-19 в разрезе муниципальных образований Калужской области.

7. Министру здравоохранения Калужской области К.В. Пахоменко:

7.1. Организовать проведение иммунизации против COVID-19 по эпидемическим показаниям, в том числе с организацией выезда прививочных бригад в трудовые коллективы, с соблюдением условий транспортирования, хранения и реализации вакцин против COVID-19.

7.2. Принять дополнительные меры по охвату вакцинацией против COVID-19 лиц старше 60 лиц с организацией вакцинации на дому.

7.3. Организовать полный учет проживающего населения в медицинских организациях в соответствии с демографическими показателями Калужской области.

7.4. Обеспечить достоверный учет привитых против COVID-19 лиц и своевременное внесение сведений о прививках в учетную медицинскую документацию.

7.5. Организовать своевременное представление достоверных сведений о количестве лиц, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, а также сведений о привитых лицах.

7.6. Организацию информирования населения об эффективности вакцинопрофилактики против COVID-19 и ее преимуществах с использованием всех возможных средств массовой информации (телевидения, радио, периодической печати, социальных сетей и т.п.) и выездом в трудовые коллективы.

8. Заместителю руководителя С.И. Павлову, начальнику отдела эпидемиологического надзора (И.Б. Крюковой), начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Калужской области обеспечить:

8.1. Обеспечить проведение широкой информационной компании среди населения по пропаганде иммунизации против COVID-19, как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

8.2. Контроль за организацией и проведением иммунизации против COVID-19 по эпидемическим показаниям отдельным категориям, установленных пунктом 1 настоящего Постановления с охватом не менее 80% с учетом переболевших за последние 6 месяцев.

9. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

С.А.Рожкова







