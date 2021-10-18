Калужские власти ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Главный санитарный врач Калужской области Светлана Рожкова выпустила постановление о введении обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан.

Вне зависимости от желания привиться придется калужанам старше 60 лет, медикам и работникам санаториев, педагогам, сотрудникам системы социального обслуживания и соцзащиты, лицам, проживающим в соцучреждениях, работникам транспортной отрасли, энергетики, промышленности и сельского хозяйства, проектирования и строительства, перерабатывающей промышленности, сферы услуг.

Также вакцинация стала обязательной для вахтовиков и волонтеров, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, чиновников и студентов старше 18 лет, направленных на практику.

Сотрудники, не сделавшие прививку до 16 ноября, должны быть отстранены от работы или переведены на дистанционный режим.