Капсула с цитатами Эйнштейна, Исигуро и Леннона отправилась к Юпитеру

Вы, конечно, уже представили себе картину, как разумные обитатели других планет и галактик будут изучать таинственную металлическую табличку с Земли и читать высказывания, принадлежащие Нобелевским лауреатам по литературе Ольге Токарчук, Кадзуо Исигуро, Орхану Памуку и Луизе Глик. Наслаждаться стихами современных нам, конечно, американских поэтов - Риты Дав, Чарлза Симика, Билли Коллинза, Хуана Фелипе Эррера, Джоя Харио или Аманды Горман.

Отдельное место нашлось и для цитат величайших ученых - Альберта Эйнштейна и Карла Сагана, а также Даве Собел, известной своими научно-популярными книгами. В вечность отправились и слова популярных музыкантов, тут и вся легендарная Ливерпульская четверка: Джон Леннон, Пол Маккартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон, и Йоко Оно, и гитарист группы Queen и обладатель ученой степени по астрофизике Брайан Мэй…

Однако это послание предназначается совсем не инопланетянам. Команда NASA, запустившая "Люси" в космос, рассчитывает, что это табличка столетия, а может и тысячелетия спустя вновь попадет в руки землянам. Когда-нибудь в далеком будущем наши будущие потомки смогут вернуть космический корабль как реликвию первых дней исследования Солнечной системы человечеством.

Задумка простая и гениальная. Жаль только, что на этой табличке, отправленной в будущее, не нашлось места ни для одного русскоязычного автора.

Подробнее о миссии "Люси" можно прочитать на официальном сайте космической миссии.