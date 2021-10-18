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18.10.2021 22:26
Рубрика: В мире

Латвия вводит локдаун из-за коронавируса

Текст: Константин Волков

Кабмин Латвии принял сегодня решение ввести с 21 октября жесткие ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Ограничения, по словам премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, продлятся в течение четырех недель (до 15 ноября), сообщает новостной портал Delfi.lv.

Фото: AP Photo/Susan Walsh, File
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В частности, с 20:00 до 05:00 будет действовать комендантский час. В школах вводится удаленная учеба (только 1-3-е классы смогут с 1 ноября учиться очно). Все магазины, кроме продающих товары первой необходимости, будут закрыты. Также приостанавливается работа заведений общественного питания, парикмахерских, салонов красоты и других предприятий сферы услуг, а также запрещаются спортивные, развлекательные и культурные мероприятия. Кроме того, ограничиваются собрания и лимитируется передвижение людей из разных домохозяйств в одном автомобиле.

Предполагается, что с 15 ноября ограничения будут сняты, но только для тех, кто сделает прививку от коронавируса. В настоящий момент, признают власти Латвии, прививочная кампания в стране провалилась.

Ранее 18 октября стало известно, что ученые американского университета Джона Хопкинса, собирающие и анализирующие статистику по распространению коронавируса, заявили, что Латвия занимает первое место в мире по числу заболевших COVID-19 на один миллион жителей. По данным на 17 октября, в Латвии 7679,97 случая заражений на миллион населения в неделю (население Латвии составляет 1,8 миллиона человек). Следом идут Барбадос и Грузия.

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