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Лоза и Пригожин остались недовольны пением и танцами Греты Тунберг

Новости
    18.10.2021, 19:28
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ DadinSweden Фото: youtube.com/ DadinSweden
Фото: youtube.com/ DadinSweden

Советский, российский певец, автор песен и всесторонний аналитик Юрий Лоза обратил внимание на вокально-хореографический номер 18-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и остался им крайне неудовлетворен.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним: Грета исполнила, приплясывая, вселенскую нетленку Рика Эстли Never Gonna Give You Up на шоу Climate Live в Стокгольме. Ролик выступления девушки появился в Сети накануне и тут же стал истошно вирусным.

Лоза в беседе с радио "Говорит Москва" отметил, что вышло бездарно, да и вообще "сейчас все поют, кто попало поёт - добился популярности и запел". Тогда как, по мнению Юрия, если говорить о пении как о профессии, "то нужно долго учиться и готовиться к выступлениям, репетировать", "а просто так, когда человек добился популярности и поет, что его обсуждать?" - веско комментирует артист.

По мнению Юрия, "сейчас такая жизнь - очень сильно упал уровень профессионализма". А всё потому, что "огромная масса людей, которые не имеют ни малейшего представления о профессии, ею занимаются".

Фото: instagram.com/ kourtneykardash
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Продюсер Иосиф Пригожин с коллегой солидарен, акцентируя: Тунберг не имеет вообще никакого отношения к музыке, и ей бы лучше этим не заниматься вовсе, так как "сцена должна быть для людей, имеющих к ней отношение", "а всё остальное - это попытки использовать юную девушку в своих целях".

"Это непонятная хрень для меня. Грета Тунберг - это политика. Они пытаются монетизировать это имя", - возмущен супруг певицы Валерии. Он перечислил тех, кто, по его мнению, "имеют отношение к музыке": Стинг и Майкл Джексон.

Фото: kinopoisk.ru
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"То, что сегодня каждый "бобик" может стать певцом или художником, мне это не нравится. Это мой личный протест", - резюмировал Иосиф.

Рику Эстли сейчас 55 лет. Это британский певец и автор песен. Never Gonna Give You - первый сингл с дебютного альбома артиста, выпущенный летом 1987-го и продержавшийся на вершине чарта пять недель. Количество просмотров клипа на трек только на официальном YoyTube-канале Эстли превышает миллиард. Песня породила интернет-мем, известный как "рикроллинг".

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