Минцифры запустит суперприложение госуслуг в 2022 году

В следующем году минцифры запустит обновленное суперприложение "Госуслуги", которое будет подстраиваться под профиль пользователя самостоятельно, предлагая ему интересующие услуги. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев.

Уже прошло обновление веб-версии портала госуслуг, старую версию отключат до конца этого года, рассчитывает Шадаев. "Все ориентировано на то, чтобы пользователь максимально быстро мог найти нужную услугу, максимально быстро мог заполнить необходимое заявление, используя для этого минимальное количество кликов", - приводит слова министра "Интерфакс".

На данный момент большинство базовых услуг можно получить именно через портал госуслуг. В ближайшее время появится возможность зарегистрировать там детей младше 14 лет, они получат цифровой ID вместо паспорта. Кроме того, вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что на портале госуслуг будет три суперсервиса: "Трудовая миграция онлайн", "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов" и "Цифровое строительство".