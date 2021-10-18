Минстрой намерен привлечь инвестиции для создания сервиса по аренде жилья

Минстрой РФ планирует привлечь частные инвестиции для создания сервиса по учету рынка арендного жилья. Разработать цифровую платформу предполагается на основе концессии, сообщает ТАСС.

Идея о создании такого сервиса впервые была озвучена еще в прошлом году. Платформа должна помочь арендатору подобрать жилье и составить договор, а владельцу жилья - определиться с режимом налогообложения. Главная цель будущего агрегатора - вывести рынок аренды жилья "из тени".

По мнению директора департамента жилищной политики Минстроя Ольги Корниенко, для этого необходимо привлечение частных инвестиций и компетенций участников оборота в области информационных технологий и цифровой трансформации.

По оценке министерства, в России сдается свыше 5 млн квартир. Поступления в бюджет от их аренды могут составить до 200 млрд рублей в год.