"Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2"

Украинский "Нафтогаз" подал немецкому регулятору заявку на участие в процессе сертификации нового газопровода "Северный поток-2". Об этом рассказал глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Наша основная позиция состоит в том, что "Северный поток-2" не может быть сертифицирован, поскольку не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству", - заявил Витренко, добавив, что свою позицию согласовывает с польской компанией PGNiG, которая также выступает против запуска "Северного потока-2". По мнению Витренко, "есть большие риски для безопасности Украины и для безопасности региона", передает "Интерфакс".

Предполагается, что украинская компания, если заявка будет одобрена, сможет участвовать в дебатах по поводу сертификации газопровода как третья сторона, то есть опосредованно, уточняла ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

На данный момент "Северный поток-2" полностью достроен, первая нитка трубопровода заполнена техническим газом, на очереди решение Федерального сетевого агентства ФРГ о выдаче сертификации оператору Nord Stream 2 AG в рамках требований Третьего энергопакета ЕС. Ожидается, что после заключения немецкой стороны проект решения передадут Еврокомиссии и уже после ее одобрения газопровод начнет функционировать.