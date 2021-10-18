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18.10.2021 10:18
Рубрика: Экономика

Первая нитка "Северного потока-2" заполнена техническим газом

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Первая нитка газопровода "Северный поток-2" заполнена техническим газом. Об этом сообщил оператор проекта.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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"В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн м3, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе", - пояснил оператор.

Как отмечается в сообщении, данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа.

"Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются. О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно", - отметил оператор.

Заполнение первой нитки "Северного потока-2" для испытаний началось 4 октября.

Само строительство газопровода завершилось в сентябре. В 2021 году по "Северному потоку-2" может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа. Совокупная же мощность двух ниток "Северного потока-2" составляет 55 млрд кубометров газа в год.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2"

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