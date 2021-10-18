Первая нитка "Северного потока-2" заполнена техническим газом

Первая нитка газопровода "Северный поток-2" заполнена техническим газом. Об этом сообщил оператор проекта.

"В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн м3, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе", - пояснил оператор.

Как отмечается в сообщении, данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа.

"Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются. О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно", - отметил оператор.

Заполнение первой нитки "Северного потока-2" для испытаний началось 4 октября.

Само строительство газопровода завершилось в сентябре. В 2021 году по "Северному потоку-2" может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа. Совокупная же мощность двух ниток "Северного потока-2" составляет 55 млрд кубометров газа в год.