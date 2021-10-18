Найден мертвым брат погибшего ранее мэра Кривого Рога

Брат ранее застреленного мэра Кривого Рога Константина Павлова найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает 18 октября украинское издание "СтранаUA", ссылаясь на свои источники в МВД республики.

Мэр Кривого Рога Константин Павлов был обнаружен 15 августа убитым из огнестрельного оружия в селе Вольное Днепропетровской области. Вначале полиция расследовала версию умышленного убийства, но потом стала разрабатывать мотив самоубийства. Дело находится на контроле президента Украины.

Что касается Андрея, брата Константина, то, предположительно, в полицейских сообщениях о смерти мужчины 46 лет, тело которого было обнаружено знакомым, речь идет именно о нем, хотя официально полиция пока не назвала имени скончавшегося.