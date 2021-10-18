Названа стоимость новых MacBook Pro в России

Компания Apple официально назвала цены на новые ноутбуки линейки MacBook Pro для российских покупателей.

Младшая версия MacBook Pro c 14-дюймовым экраном Liquid Retina XDR 14 обойдется минимум в 189990 рублей. У ноутбука есть новейший процессор Apple M1 Pro, 16 Гб объединенной памяти, твердотельный (SSD) накопитель на 512 Гб, а также три порта Thunderbolt 4 (USB-C), порт HDMI и слот для карт памяти SDXC.

Зарядка осуществляется при помощи кабеля с новым разъемом MagSafe 3, который держится в гнезде на магнитах.

Ноутбук отличается "челкой" в верхней части экрана, отсутствием сенсорной панели Touch Bar и сенсором Touch ID в клавиатуре. В комплект также входит зарядное устройство с выходом USB-C мощностью 67 Вт.

MacBook Pro с 16-дюймовым экраном в базовой версии также работает на чипе M1 Pro (правда, с увеличенным количеством ядер), другие характеристики, включая объем памяти, совпадают. Однако в комплекте поставляется блок питания на 140 Вт, а стоимость модели составляет 234990 рублей.

Старшая версия 16-дюймового MacBook Pro, работающая на чипе Apple M1 Max, обойдется покупателям минимум в 334990 рублей.