О каких поломках могут говорить подтеки масла в автомобиле

У старых "Жигулей" и "Москвичей" подтеки масла были вполне естественным явлением. Владельца современной машины наличие масляных следов в моторном отсеке должно, скорее, насторожить.

О чем могут говорить подтеки? Первое, что должно прийти в голову - это усыхание различных уплотнительных элементов, которые отвечают за герметичность системы и располагаются в узловых соединениях. Можно проверить масляный фильтр, места под клапанной крышкой и головкой блока цилиндров, в поддоне двигателя или на фланце сальника коленвала.

Если герметичность нарушена, то ничего хорошего ждать не стоит. Масло может попасть на трубки системы охлаждения: под его действием рано или поздно материал порвется, тогда горячий антифриз вырвется наружу, пишет aif.ru. Угроза клапанному механизму возникнет в том случае, если масло попадет в привод ГРМ: ремень может запросто порваться.

Стоит также проверить, соответствует ли вязкость масла рекомендованным значениям. Из-за слишком высокого показателя растет давление смазывающей жидкости, это тоже может повредить уплотнители. То же самое происходит, если в холодную погоду водитель не дает мотору хорошо прогреться.

Еще один вариант - это засоренный фильтр или каналы смазки. Если подтеки обнаружились под уплотнителем фильтра, то скорее всего причина в нем. Также он может быть плохо закреплен, тогда следует подтянуть резьбу потуже.

Характерная для подтеков масла неисправность касается системы вентиляции двигателя PCV (Positive Crankcase Ventilation). В норме она должна выравнивать давление, возникающее в процессе работы в цилиндрах. Возникающий газ выбрасывается либо в атмосферу, либо во впускной коллектор. Если система вентиляции не справляется со своей работой, то давление растет, начинают подтекать прокладки поддона картера и клапанных крышек.

Для того, чтобы проверить работоспособность клапана PCV, нужно поставить машину на смотровую яму. Поломка эта существенная и требует скорого вмешательства. Неправильная работа клапана приведет к тому, что в двигатель будет поступать переобогащенная или обедненная смесь. Потребление топлива может заметно возрасти, а сам двигатель будет постоянно подвергаться загрязнениям продуктов неправильного сгорания.

Если масло обнаружится на поверхности кожуха сцепления и корпуса коробки передач, то скорее всего течь находится в маховике. Диски начнут проскальзывать, машина начнет вести себя неоднородно, может появиться неприятный запах.

Еще один вариант поломки - когда подтеки обнаружились в верхней части двигателя. Стоит проверить место соединения блока и головки цилиндров. Причиной утечки может быть перегрев мотора. Головка блока цилиндров рискует деформироваться из-за высоких температур. Тогда внутрь двигателя будет проникать не только смазка, но и антифриз: понять это можно по изменению цвета выхлопа. Если на маслозаливной горловине есть белая пена, то значит охлаждающая жидкость туда действительно просочилась. Придется менять головку и разбираться в причинах перегрева двигателя.