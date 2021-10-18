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18 октября 2021 г.

Постановление главного государственного санитарного врача по Омской области от 18 октября 2021 года № 89 "О внесении изменений в Постановление Главного государственного санитарного врача по Омской области от 04.07.2021 г. № 65 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан в Омской области по эпидемическим показаниям"

Дата подписания 18 октября 2021 г.
Опубликован 18 октября 2021 г.
Вступает в силу 18 октября 2021 г.

Комментарии Российской Газеты

В Омске ввели обязательную вакцинацию для курьеров и охранников

Я, Главный государственный санитарный врач по Омской области Крига Александр Сергеевич, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Омской области, отмечаю осложнение эпидемической ситуации, нарастание темпов распространения (COVID-19).

За 40-ю неделю с 04.10.2021 г. по 10.10.2021 г. в Омской области выявлено 2644 инфицированных COVID-19 (137.2%), что на 3,7% выше предыдущей недели (39-я неделя с 27.09. по 03.10.2021 г. - 2550 случаев, показатель 132,4%). Значение коэффициента распространения инфекции - 1,01. Темп прироста за сутки составляет - 0,44%. Увеличилась заболеваемость всеми клиническими формами COVID-2019. Количество госпитализированных больных с 4 октября по 14 октября увеличилось на 24,0 %.

В возрастной структуре заболевших наибольший удельный вес приходится на взрослое трудоспособное население в возрасте от 18 до 64 лет - 64,8%.

В профессиональной структуре наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы среди работников организаций, оказывающих бытовые услуги, услуги торговли, услуги почтовой связи, гостиничные услуги, работников офисов, банков, государственных гражданских и муниципальных служащих, среди работников образовательных организаций, работников транспорта, работников промышленных предприятий и строительства.

Первым компонентом против коронавирусной инфекции на 14.10.2021 года привито 644683 человека, законченную вакцинацию имеют 546569 человек. Привито против коронавирусной инфекции 33,9% от населения области и 43,4% взрослого населения.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, в целях усиления мероприятий по предупреждению заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) населения Омской области и в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 № 62500), приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115), постановляю:

1. Внести изменения в Постановление Главного государственного санитарного врача по Омской области от 04.07.2021 г. № 65 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан в Омской области по эпидемическим показаниям":

Подпункт 1.1. п.1 дополнить абзацами 17, 18, 19, 20 следующего содержания:

"- курьерской деятельности и доставки, в том числе через стационарные пункты";

- обслуживания зданий и территорий;

- промышленности, производства, строительства".

- деятельность охранных служб (частные и государственные охранные организации)".

Подпункт 1.2. п.1 дополнить после слов "организаций" словами "сотрудникам (работникам) территориальных органов и организаций федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории Омской области".

Подпункт 2.1. п.2 изложить в следующей редакции: "организовать в срок до 15.11.2021 г. проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15.12.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников (сотрудников)";

Подпункт 2.2. п.2 изложить в следующей редакции: "представить не позднее 22.10.2021 г. в медицинские организации по месту расположения объекта списки работающих подлежащих иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с временными Методическими рекомендациями "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19".

2. Дополнить пункт 2 Постановления Главного государственного санитарного врача по Омской области от 04.07.2021 г. № 65 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан в Омской области по эпидемическим показаниям" подпунктом 2.4 следующего содержания: "обеспечить учет работников (сотрудников) вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и имеющих медицинские отводы от вакцинации в виду наличия противопоказаний для проведения вакцинации с занесением сведений в журнал учета с указанием: Ф.И.О. и даты рождения работника (сотрудника), должности, даты вакцинации (ревакцинации) первым или однокомпонентной вакциной и вторым компонентом, наименование вакцины; сведений о медицинском отводе с указанием срока его оканчания; с указанием медицинской организации, проводившей вакцинацию и/или выдавший документ, подтверждающий наличие противопоказаний к иммунизации; информации об отстранении от работы с указанием даты)".

3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Главный государственный санитарный врач по Омской области А.С.Крига



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