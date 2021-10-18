В Омске ввели обязательную вакцинацию для курьеров и охранников

Глава омского Роспотребнадзора Александр Крига подписал постановление, расширяющее список предприятий и организаций, сотрудники которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Мера вводится в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе.

Перечень пополнили организации и предприятия, ведущие курьерскую деятельность и доставку, обслуживающие здания и территории, работники охраны, а также сотрудники промышленной, производственной и строительной сфер.

- До 15 ноября они должны поставить первый компонент вакцины, и до 15 декабря - второй. Руководители предприятий обязаны предъявить списки в соответствующие медучреждения не позднее 22 октября, - сообщает Роспотребнадзор.

Обязательная вакцинация была введена в Омске 4 июля. Согласно постановлению, привиться были должны работники торговли, общественного питания, сферы услуг, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также общественного транспорта и других сфер. Обязательная вакцинация также была введена для госслужащих, работников органов власти Омской области и подведомственных им учреждений.