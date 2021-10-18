Указ губернатора Оренбургской области от 18 октября 2021 года № 563-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 №231-ук, от 30.05.2020 № 246-ук, от 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 №288-ук, от 26.06.2020 № 301-ук, от 04.07.2020 № 313-ук, от 17.07.2020 № 338-ук, от 31.07.2020 № 365-ук, от 07.08.2020 № 382-ук, от 14.08.2020 № 394-ук, от 24.08.2020 № 398-ук, от 31.08.2020 № 413-ук, от 10.09.2020 № 439-ук, от 28.09.2020 № 456-ук, от 12.10.2020 № 479-ук, от 19.10.2020 № 505-ук, от 26.10.2020 № 517-ук, от 09.11.2020 № 546-ук, от 23.11.2020 № 570-ук, от 07.12.2020 № 597-ук, от 16.12.2020 № 614-ук, от 29.12.2020 № 688-ук, от 11.01.2021 № 1-ук, от 25.01.2021 № 20-ук, от 08.02.2021 № 52-ук, от 22.02.2021 № 89-ук, от 05.03.2021 № 100-ук, от 22.03.2021 № 128-ук, от 05.04.2021 № 148-ук, от 19.04.2021 № 188-ук, от 30.04.2021 № 207-ук, от 17.05.2021 № 228-ук, от 25.05.2021 № 248-ук, от 08.06.2021 № 278-ук, от 30.06.2021 № 323-ук, от 07.07.2021 № 332-ук, от 13.07.2021 № 355-ук, от 20.07.2021 № 373-ук, от 03.08.2021 № 388-ук, от 17.08.2021 № 415-ук, от 24.08.2021 № 431-ук, от 07.09.2021 № 457-ук, от 21.09.2021 № 488-ук, от 05.10.2021 № 509-ук, от 06.10.2021 № 510-ук) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 указа:

в абзаце первом и седьмом слова "19 октября 2021 года" заменить словами "2 ноября 2021 года";

дополнить абзацем следующего содержания:

"С 1 ноября 2021 года государственным и муниципальным организациям, осуществляющим на территории Оренбургской области театральную, концертную деятельность, оказывать соответствующие услуги зрителям (за исключением зрителей в возрасте до 18 лет) при предъявлении ими QR-кода, подтверждающего вакцинацию лица против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или информацию о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании COVID-19, либо отрицательного результата исследования методом ПЦР на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не более чем за 72 часа до посещения указанных организаций.".

1.2. Подпункт 9.7 пункта 9 указа признать утратившим силу.

1.3. В пункте 10 указа:

дополнить подпунктом 10.31 следующего содержания:

"10.31. Лиц 60 лет и старше обеспечить с 20 октября 2021 года самоизоляцию на дому по месту проживания (месту пребывания) указанных лиц, за исключением случаев:

следования к месту работы и обратно;

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг;

вызова правоохранительными, следственными органами, органами прокуратуры, суда, иными уполномоченными должностными лицами органов государственной власти в связи с реализацией их полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации;

выгула домашних животных;

выноса бытовых отходов до ближайшего места накопления твердых бытовых отходов.

Действие настоящего подпункта не распространяется на лиц, прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию.";

абзац четвертый подпункта 10.6 указа дополнить предложением следующего содержания:

"Указанные положения не распространяются на работников, прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию.".

1.4. Дополнить пунктом 111 следующего содержания:

"111. Органам исполнительной власти Оренбургской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области совместно с федеральными органами государственной власти усилить работу по проведению рейдов по соблюдению положений настоящего указа.".

1.5. Пункт 17 указа дополнить абзацем следующего содержания:

"до 1 ноября 2021 года подготовить проекты соответствующих правовых актов по приостановлению поездок лиц 65 лет и старше, не прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте общего пользования с использованием микропроцессорной пластиковой карты "Социальная транспортная карта".".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







