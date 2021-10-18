ПФР спрогнозировал увеличение рождаемости в ближайшие три года

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение рождаемости в ближайшие три года. Такая информация содержится в законопроекте "О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов".

По подсчетам ведомства, в 2022 году в стране родятся 1,37 миллиона детей. В 2023 году количество новорожденных составит - 1,38 миллиона человек, а в 2024 году - 1,39 миллиона.

При этом, по данным Росстата, в январе-августе этого года в России родились 802,8 тысяч детей. А в 2020 году количество новорожденных составило более 1,4 миллиона человек.

Ранее правительство утвердило план реализации Концепции демографической политики. Согласно ему, к 2024 году меры социальной поддержки будут получать 2,5 миллиона семей.