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18.10.2021 11:03
Рубрика: Культура

Пласидо Доминго выберет лучших оперных певцов

Текст: Наталья Соколова
Конкурс "Опералия", который с 1993 года проводит известный оперный певец и дирижер Пласидо Доминго, пройдет на Новой сцене Большого театра с 18 по 24 октября.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сейчас маэстро находится в Москве, на прошлой неделе он дирижировал оперой "Тоска" на Новой сцене Большого театра, в которой, кстати, дебютировала Анна Нетребко.

В Москве наградили молодых оперных певцов

Выиграть конкурс "Опералия" очень престижно, победа в нем открывает дорогу на известные сцены мира.

Возраст участников конкурса ограничен - от 18 до 32 лет. Каждый год он проходит в разных странах. Конкурс принимали у себя Мехико, Париж, Гамбург, Вашингтон и многие другие. Две первых премии (лучший певец и лучшая певица) получат по 30 тысяч долларов

Конкурс проходит в несколько этапов. Из сотен заявок остаются 30-40 участников. В четвертьфинале Доминго лично отбирает 20 человек, которые должны исполнить арию по выбору жюри.

В числе победителей и призеров конкурса "Опералия" немало российских участников, победителями в разные годы становились меццо-сопрано Елена Манистина, баритон Василий Ладюк, сопрано Екатерина Лехина, сопрано Юлия Новикова, сопрано Аида Гариффулина, а также известные иностранные артисты - Хосе Кура, Эрвинн Шротт, Джойс ДиДонато и другие.

Гала-концерт победителей этого года пройдет 24 октября на сцене Большого театра.

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